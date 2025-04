EN PORTADA Anahí celebra cuatro décadas de carrera, donde la hemos visto crecer, caer, levantarse, llorar y reír

“Amo ser Anahí. Lo bueno y lo malo que me ha tocado vivir me hace ser la persona que soy: una mujer agradecida que no se ha quedado con ganas de nada”.

POR LUCÍA ALARCÓN DE ZAMACONA Y REGINA CUEVAS DE LA FUENTE

FOTOS URIEL SANTANA

STYLIST ADRIANA AYALA VELCHEZ

Desde su premio Ariel a los seis años de edad, su música, novelas, el salir adelante en las dificultades, su familia, el amor, la importancia de la amistad, lo que la hace reír y llorar... de eso y mucho más platicamos en esta entrañable entrevista.

Desde 2020 Anahí no salía en portada con nosotros, y nos da muchísima emoción poderla tener de regreso para celebrar con ella sus 40 años de carrera. Cuarenta años de verla crecer, caer, levantarse, llorar y reír. Nos quedamos de ver un miércoles en la mañana en las Lomas de Chapultepec y Any llegó muy puntual, vestida de negro con tenis blancos y muy contenta, ya que era un día especial con la revista que ha estado a su lado en los momentos más importantes de su vida. Eligió sus outfits para la sesión acompañada de su hermana Marichelo y más tarde su sobrina Ana Pau.

¿Qué es lo más bonito que has aprendido de tu familia a lo largo de estos años?

Empecé en la industria cuando tenía apenas dos añitos y siempre ha sido una vida de mucho agradecimiento, de total gratitud por la familia que tengo porque nunca me ha dejado sola y todos los días he tenido su amor. Mi familia ha sido lo mejor que me pudo pasar y el mejor regalo de amor, porque han estado para mí. Mis papás y mi hermana Marichelo son un pilar fundamental en mi vida. Amo a toda mi familia y mucho a mis sobrinos (a Ana Pau, hija de Marichelo que siempre está pegada a mí desde que nació y es como mi otra hija). También la familia que he construido con mi esposo Manuel y con mis dos bebés (Manuel y Emiliano) son ahora el motor de mi vida. Ellos me motivan para ser ese ejemplo de nunca rendirme, aunque me equivoque y me caiga 300 veces.

¿Cuál ha sido uno de los recuerdos más bonitos de tu infancia con tus papás y con Marichelo?

¡Uy! Es que hay tantos. Mi hermana y yo siempre hemos sido muy unidas, como gemelas. Hay miles de anécdotas, pero algo que recuerdo mucho es verla a ella en el foro y que no le daba pena nada. Empezamos muy pequeñas, y a mí me llevaban los sábados de premio a ver cómo grababan Chiquilladas. Me acuerdo entre sueños, porque estaba muy bebé. Pero eso fue mi gran impulso para entender que la vida es de los valientes, que la vida es de quienes no tienen miedo y de quienes no tienen pena, porque lo fácil es quedarte paralizado desde el miedo, o desde la pena, o desde el no puedo. Y me acuerdo siempre verla a ella brillando, preciosa, feliz, talentosa, llena de toda esta energía que contagiaba, y que a mí me contagió desde chiquitita y me llevó a decir: ¡Yo también quiero eso!

Deseo que nos platiques de cuando te ganaste el Ariel, que fue en 1989 porque hay muchos lectores que probablemente no lo saben.

Eso es una cosa impresionante. Tenía 6 años. Es más o menos la edad de mi hijo pequeño Emiliano, quien tiene 5 años, y digo: “Imagínate a Emiliano con un Ariel”. Es una cosa que de verdad hasta el día de hoy no me explico, la película se llama Había una vez una estrella. Una cinta que habla mucho de los temas de Navidad, y, además, tiene momentos de mucha tragedia, ¿cómo le hacían para que a mí no me afectara el dramón de la película? Ahorita lo veo con mis hijos y digo: “Qué impacto. De pronto lloran por algo o ven alguna cosa en la tele un poquito fea, y se quedan con eso en la cabeza por días, o algo les dio miedo en una fiesta y no duermen tres noches. Y yo digo: “¿Cómo le hacían para que a mí se me olvidara y siguiera adelante al día siguiente?”, eso me impacta mucho hoy que soy mamá. No sé cómo le hacían para manejar las emociones de esa chiquitina. Y no sé si eso también me hizo crecer un poco desquiciada (risas), pero ahí tengo mi Ariel. Me lo entregó Gonzalo Vega en el Palacio de Bellas Artes.

Y también medio mundo sabe tu carrera musical con RBD, esa historia tan padre. Pero sacaste tu primer disco chiquitita y cantabas canciones como “El ratón Pérez”. Platícanos de eso...

Sí. Esa canción se las pongo a mis hijos cada vez que se les cae un diente, la pongo a todo volumen. Y a Emiliano le encanta que lo haga todas las noches para dormirlo, además le canto otra canción que yo cantaba en ese disco que se llama “Te doy un besito”, que era con la que cerraban la programación del canal 5, a las 8 de la noche. Y hoy se las pongo a Emiliano y a Manu. Ese material fue padrísimo, hacíamos el Club Fantamigos y todos los domingos salía el programa y cantaba mis canciones. Y fue precisamente en éste donde conocí a Dulce María, yo tenía ocho o nueve años y ella seis o siete. Desde ahí viene nuestra historia, que eso está bien lindo mencionarlo, porque la historia de Dulce y la mía en esta vida viene de hace muchos años antes de lo que todos recuerden.

Bueno, ahora vamos a pasar a tu adolescencia, que a veces para muchos es una etapa complicada, ¿cómo te recuerdas de adolescente frente a las cámaras y detrás de las cámaras?

Bueno, a mí sí me tocó un poquito complicado, porque desde muy chiquita estoy en el ojo del huracán, pero también eran otros tiempos, literal, aunque parezca la abuelita del cine nacional diciéndolo, pero sí, eran otros tiempos, los cuales hoy se agradece muchísimo que estén cambiando. Porque en esos ayeres no había toda esta cultura del respeto a los demás, el respeto a los cuerpos ajenos, el tener un poquito más de empatía, sobre todo con una niña de 14 años. Cuando yo tenía esa edad una persona me hizo un comentario que, seguramente no fue con mala intención, pero se metió con mi peso y con mi físico (diciendo que para ser protagonista tenía que ser bonita y flaquita). En mi caso, eso fue lo que me desencadenó un tema de completa distorsión, que me sacó de mi centro y me hizo caer en un problema que muchos conocen de desórdenes alimenticios muy fuertes, el cual empezó a los 14 años. Y fue muy duro, porque además de estar peleando con esta enfermedad que todos los días te carcome el cerebro, estaba recibiendo comentarios de burla y de risa, completamente bajo la ignorancia de algunas personas que en ese momento estaban atacando a una chavita en lugar de tenderle una mano o darle un abrazo, que era lo que necesitaba más. Imagínate lo duro que fue para mí, sobre todo porque públicamente era tan señalada. Pero también hoy veo hacia atrás y considero que eso me hizo mucho más fuerte, y me hace ser la mujer que soy y puedo educar a dos niños desde el absoluto amor, desde el pensar que cualquiera de mis palabras y de mis comentarios puede no solo poner triste a una persona, sino cambiarle la vida, tanto para mal como para bien. Si tenemos el poder en nuestra voz de transformarle a alguien la vida para bien o hacerle un día más bonito, hagámoslo, porque no tenemos idea de la fuerza que pueden tener nuestras palabras.

También hay muchos amigos artistas que han estado contigo desde chiquita, entre ellos Andrés García. ¿A qué otros amigos recuerdas que hayan estado a tu lado?

Andrés fue, es y será por siempre una persona bien importante en mi vida, a quien siempre quise muchísimo y que la vida me permitió estar con él hasta los últimos momentos bien cerquita; mi corazón se quedó muy feliz por poderlo hacer, sin entrar más en detalles porque uno hace las cosas de corazón y no para que se sepan.

Dulce es una persona que desde que éramos muy niñas nos hemos querido bien, aunque la vida nos ha tratado de separar un millón de veces, las circunstancias o los personajes que hemos interpretado en la ficción, a veces la gente se lo llegaba a creer y llegan a pensar que hay cierta rivalidad o cosas, que son completamente falsas. Hoy, siendo mujeres adultas y mamás, Dulce y yo tenemos la certeza de lo bonito que es estar juntas, considero que eso habla por todos los años que nos hemos querido muchísimo y hoy más que nunca.

Tengo muchos amigos, muy buenos y de toda la vida, los valoro y los quiero muchísimo. He encontrado también gente en el camino que a esta edad dices: “¡Guau!, qué padre conocerte y coincidir”. Como Carlos Rivera, Juanpa Zurita, Omar Chaparro y Martha Higareda, quienes han sido personas que el haberlos conocido o haber tenido esta oportunidad de trabajar con ellos en ¿Quién es la máscara? y haber conectado con ellos, ha sido uno de los regalos más lindos con los que me sorprendió la vida. En ocasiones piensas que a los 40 años ya nada te va a sorprender y me sorprendió muchísimo haber conocido a estos seres hermosos. También siento que en cada proyecto en los que he trabajado me he llevado amores y cariños hermosos que siempre van a estar ahí. Tengo muchos recuerdos de personas que estuvieron en la telenovela Rebelde a los que quiero mucho y que, aunque de pronto la vida nos ha llevado por otros caminos, siempre los recuerdo con enorme cariño y gratitud. Es muy lindo volverte a encontrar en el camino. O personas con las que trabajé de chiquitita, en Chiquilladas, en las primeras telenovelas, que digo: “Qué maravilla”, el reencontrarlos y que ya conocen esa esencia de la Anahí bebé. Ahora en ¿Quién es la máscara? me reencontré con María Elena Saldaña, “La Güereja”, a quien conocí a los tres años; también con la misma Ninel Conde, con la que trabajé en Rebelde hace 20 años. Así con muchas personas con las que vuelves a coincidir, pasan los años y no te das ni cuenta.

¿Cómo son tus hijos, se parecen más a Manuel o a ti?

Ahí te va, el físico de Emiliano es mi calca. Ves una foto mía de bebé y observas que a ese niño lo calqué, es una copia impresionante, sobre todo con las caras que hace, no puede ser, es “Anahisito”, pero aunque tiene cosas muy mías como la fiesta, en personalidad es su papá, es muy firme. Manu es más parecido a su papá físicamente, aunque también tiene cosas mías, es más reservado y tierno, es un corazón con patitas, pero eso sí, un poco conservador, como mi esposo.

Amo que ambos tengan de los dos, con personalidades distintas y se aman y se cuidan, eso me encanta, porque quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo y les estamos dando un ejemplo de amor.

Cuéntanos de nuevo de esa historia de amor con Manuel...

Nos presentó un gran amigo mío y yo al principio estaba de “mmm...”, porque venía de un tiempo en el que estaba buscando estar sola y concentrada en mi trabajo y en mis cosas. Él también se encontraba en un momento muy importante, en campaña para ser gobernador de Chiapas, su estado, entonces como que no era el idóneo para andar con Anahí o, quizá, no te conviene tanto que se sepa justo cuando vas a estar en una contienda tan importante, pero bueno, nos pegó el amor y ¿qué le vamos a hacer? Primero fuimos amigos, muy buenos durante un año. Después decidimos darnos una oportunidad, poco a poco y con toda cautela, aunque los dos sabíamos desde el principio que podía ser algo bueno y de verdad. Todo lo cuidamos muy bien y a los tres años nos casamos.

