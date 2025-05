Un estudio reciente afirma que los Gen Z preferirían un mundo sin internet

Una reciente encuesta en el Reino Unido reveló que el 46% de los jóvenes de entre 16 y 21 años preferiría haber crecido sin internet. Para muchos lectores, esto fue una realidad privilegiada que hoy en día es el deseo de los Gen Z británicos.

¿El internet tiene efectos secundarios en nuestra salud?

Se analizaron las respuestas de 1,293 participantes que reflejan una preocupante fatiga digital entre los centennials, quienes cada vez sienten más el impacto negativo del entorno online.

Entre los resultados más llamativos, destaca que el 50% apoyaría un “toque de queda digital”, es decir, restringir el acceso a ciertas aplicaciones después de las 10 de la noche. Además, casi el 70% dijo sentirse peor después de usar redes sociales, y el 68% considera que su tiempo en línea daña su salud mental. ¿Acaso las redes sociales adormecen nuestro auto control?

pixdeluxe/Getty Images

¿La Generación Z llegó al límite digital?

El resultado del estudio no hizo más que causar preocupación en las autoridades británicas, que están evaluando nuevas regulaciones, que podrían incluir límites de uso nocturno para algunas plataformas.

El panorama no pinta bien, siendo que expertos advierten que las restricciones horarias no bastan: se necesitan reformas más profundas para crear entornos digitales más seguros y menos adictivos para los usuarios jóvenes.

La preocupante pregunta es: ¿El internet va más rápido que el ser humano?