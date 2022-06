Ana Galindo es la primera mujer en dirigir a la Selección Mexicana varonil

¡Haciendo historia! Ana Galindo se convirtió en la primera mujer en dirigir a la Selección Mexicana Sub 17, que está de gira por Japón.

Debido a su amplia trayectoria en el futbol mexicano, la entrenadora Ana Galindo se convirtió en la primera mujer al frente de un representativo varonil masculino del Tricolor. La Selección Mexicana sub 17 inició una gira por Japón por lo que Ana tomó el lugar de Raúl Chabrand quien se encuentra en el torneo Maurice Revello, para dirigir a México por una gira de partidos.

Ana debutó con triunfo como entrenadora, ya que la selección venció 2-0 a Uruguay; posteriormente el equipo se enfrentará a Japón y República Checa.

La estratega dejó de manera provisional su lugar en la selección sub 17 femenil, que llegó a la final del Campeonato de la Concacaf ante Estados Unidos, quedando en segundo lugar tras una actuación sobresaliente.

Ana tiene una gran experiencia como entrenadora, primero fue auxiliar de Leonardo Cuéllar en el América Femenil y luego tuvo un paso por la Selección sub 15 femenil. No es la primera vez que incursiona en la categoría varonil, pues fungió como auxiliar en la Selección sub 20 varonil que estaba al mando de Luis Pérez.

Será durante este mes que Ana estará a cargo del equipo en sus próximos partidos.

