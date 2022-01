Conoce la lista de jugadores del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco

El Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco dio conocer la lista de jugadores que participarán en la edición XXIX del Torneo, el cual se llevará a cabo, del 21 al 26 de febrero en su nueva sede, la Arena GNP Seguros.

Por Redacción CARAS

Abierto Mexicano de Tenis 2022

En una magnífica lista de jugadores que cerró con el número 68 del ranking mundial, se dará este año una gran combinación de talento joven y experiencia, destacando grandes jugadores del circuito, entre ellos, tres campeones del torneo. Zverev, quien buscará defender su título en la nueva sede; Nadal, tres veces campeón; y Grigor Dimitrov (No. 28), el carismático búlgaro ganador de 8 títulos ATP, consentido de la afición mexicana.

Otro gran conocido para el público mexicano es el británico Cameron Norrie (No. 12) de 26 años, quien dio un gran salto en su ranking tras sumar sus primeros dos títulos en el Tour ATP en 2021, conquistando el Masters 1000 de Indian Wells y el ATP 250 de Los Cabos.

Por otro lado, una de las nuevas sensaciones del circuito es el joven de 18 años, Carlos Alcaraz (No. 31). El español hará su segunda aparición en Acapulco, después de conseguir su primer título en el Tour en 2021 y adjudicarse las Finales ATP de la NextGen.

Otro español, Pablo Carreño Busta (No. 21), de 30 años y con seis títulos ATP, también estará presente, junto con su compatriota, Pablo Ándujar (No. 57 PR). Otros jugadores que brindan gran versatilidad al torneo son el italiano Lorenzo Sonego (No. 26), los serbios Dusan Lajovic (No. 39) y Laslo Djere (No. 51) y el francés Benoit Paire (No. 56).

El ATP 500 de Acapulco contará con la representación de una vasta armada estadounidense formada por Taylor Fritz (No. 22), John Isner (No. 25), Reilly Opelka (No. 29), Frances Tiafoe (No. 34), Tommy Paul (No. 41), Sebastian Korda (No. 43), Jenson Brooksby (No. 58), Marcos Giron (No. 66) y Brandon Nakashima (No. 68). Estados Unidos no cuenta con un No.1 desde Andy Roddick, pero es la nación con mayor cantidad de representantes en el Top 100 del Ranking ATP.

El enfrentamiento entre compatriotas será gratamente bienvenido en donde será elemental ser testigos del servicio de Isner, los sólidos golpes y resistencia que presenta Fritz y la velocidad de Korda, hijo del ex tenista checo, Petr Korda.

Medidas sanitarias

Una vez más, el torneo, a través de su programa de seguridad, AMT Safety, se encargará de la planeación y operación de las medidas y protocolos de seguridad para garantizar y salvaguardar la salud del staff, jugadores e invitados dentro del torneo.

Los asistentes deberán presentar una prueba negativa de antígenos para asistir al evento. Una vez presentado el resultado negativo, se le colocará un brazalete de acceso llamado Safety Pass, único e intransferible para cualquier día del evento.

