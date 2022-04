¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que te ha dejado el patinaje hasta el momento?

Definitivamente, el aprender a levantarte y saber que las cosas no siempre salen a la primera. Para realizar cualquier salto que hoy hago, tuve que haberme caído al menos unas mil veces, así que es importante tener en mente que no todo se da a la primera. Creo que el patinaje es el mensajero perfecto para saber caer y aprender a levantarte.

¿Cómo manejas los fracasos?

Creo que somos muy duros con nosotros mismos y pocas veces nos sentimos realmente satisfechos con lo que hacemos, porque sabemos que siempre podemos hacer más. Por ello, trato de no ser tan duro conmigo mismo y, en cambio, aprender de los errores y de las caídas. Me gusta pensar que cuando las cosas salen bien, no nos analizamos tanto, pues simplemente nos celebramos y disfrutamos, pero cuando algo sale mal, sí tendemos a juzgarnos un poco más. Debemos permitimos esa autocrítica y reflexión que nos ayudan a crecer.