Fernando Platas recuerda sus hazañas olímpicas y opina sobre las nuevas generaciones de clavadistas

Ícono del deporte en México, ha cambiado el traje de baño por el traje sastre, hoy su labor se concentra en ayudar a los clavadistas mexicanos a llegar al máximo nivel.

Durante casi dos décadas, desde principios de los 90 y hasta mediados de los 2000, Fernando Platas fue una constante innegable en la representación deportiva mexicana en el exterior.

Fue partícipe en cuatro grandes ediciones de los Juegos Olímpicos, destacando entre ellas la memorable batalla en la final de trampolín de 3m de Sidney 2000, con el chino Ni Xiong y el ruso Dmitry Sautin, donde consiguió alzarse con la medalla de plata. Actualmente, 24 años después de dicha hazaña, es uno de los encargados de la selección de clavados.

Hace 24 años ganaste la medalla de plata, ¿cómo recuerdas ese momento?

Lo recuerdo como si fuera ayer, todos los detalles, desde lo que ocurrió el día anterior, el abrazo de mi entrenador, las pláticas con mis compañeros de equipo, las características del trampolín, hasta mis emociones, las reacciones de amigos y familia, lo recuerdo todo.

¿Cómo sientes que han evolucionado los clavados desde entonces y hasta ahora?

La exigencia de la competencia y la dificultad ha evolucionado muchísimo, pero al final, el trampolín sigue siendo el mismo, se sigue dependiendo de las cualidades de los atletas, de la concentración y de las horas de entrenamiento.

¿Cómo ves a esta nueva generación de clavadistas mexicanos?

Es una generación que me emociona mucho. Voy con el corazón, porque es una generación que tiene la capacidad, que tiene el hambre de ganar, de demostrar de qué somos capaces, no tienen límites y no tienen miedo. Sabes que pueden estar peleando frente a los mejores del mundo, uno por uno. Y eso, bueno, como mexicano, eso me hace sentir muy orgulloso.

Lee la entrevista completa en la nueva edición de CARAS de junio dando clic AQUÍ