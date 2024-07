Nadador mexicano es descalificado de los Juegos Olímpicos 2024 por esta razón

El deportista Miguel de Lara había marcado un tiempo de 1:00.82, en la prueba de 100 metros pecho que se llevó el islandés Anton Mackee, y aunque el mexicano terminó en buen tiempo, al salir de la alberca notó que había sido descalificado por los jueces, por una patada incorrecta.

Desafortunadamente su buen rendimiento tras terminar en el segundo puesto con un tiempo de un minuto y 82 centésimas, se vio opacado debido a que los jueces decidieron dejarlo fuera de la competencia.

La razón según la organización correspondiente, fue que el coahuilense dio una patada prohibida para terminar la prueba, movió los dos pies juntos, es decir que dio una “patada de delfín”, que le permite llegar más rápido que sus rivales. Miguel de Lara debió hacer una patada permitida que es flexionando las piernas, para no ser descalificado.

Un toma de video en el fondo de la piscina, dejó al descubierto el momento en el que el nadador hizo la patada incorrecta. De manera que, el nadador mexicano quedó eliminado en su prueba debut.

El video y la descalificación de Miguel generaron todo tipo de comentarios. El deportista expresó, “lo voy a averiguar, no me habían descalificado desde que tengo 11 años, no tengo idea de qué pasó, sacudirlo y pensar en los 200, (la otra prueba en la que competirá), dijo.

Miguel de Lara tendrá su revancha en los Olímpicos cuando compita en la prueba de los 200 metros pecho el próximo martes 30 de julio.