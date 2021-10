Alejandra Guzmán y Daniel Espinosa presentan su colección de joyería

Bajo el sello característico de Daniel Espinosa y en colaboración con la reina de corazones, Alejandra Guzmán, surge una nueva colección que, en pocas palabras, hace de la música, una obra de arte hecha joyas.

Por Jorge Alférez

El diseñador y la cantante Alejandra Guzmán, mantienen una buena amistad desde hace un par de años, lo cual quedó confirmado al sentarnos a platicar con ellos de su nueva colección, en donde, entre risas, muestras de cariño y elogios de uno para el otro, nos platicaron de ‘La Guzmán’, su nueva creación de joyas, al mejor estilo musical.

¿Cómo surge esta colaboración?

Alejandra: Conocí a Daniel, hace más de dos años, y quedamos en que íbamos a hacer algo juntos. Más tarde, cuando nos reencontramos, yo llegué con muchas joyas y le dije: ‘no te vayas a reír’, porque empecé a hacer cosas en plata con una sobrina que me enseñó. Así llegué con un corazón con alas y más diseños. Entonces, empezó el sueño de ponerle música a la joyería, entre flores, corazones y letras de canciones.

¿Cómo se logra la fusión entre la música y la joyería?

Alejandra: Es muy interesante porque uno se puede poner algo en la piel que pueda escuchar, que pueda hacer sentir o recordar un momento especial, como sucede con una canción.

¿Cómo fue trabajar junto a Daniel?

Alejandra: Con Daniel, fuimos a Taxco a su taller, y aprendí muchísimo. Yo pensaba que las cosas se hacían de una forma y no. Resulta muy interesante y más cuando ves el trabajo hecho a mano que hay detrás… Es increíble poder aprender y disfrutar de algo tan bello.

Daniel, ¿cómo es trabajar con Alejandra?

Daniel: Hace dos años empezó a gestarse esta colaboración, pero sin duda, me sorprendió cuando conocí su faceta como joyera. Además, poder invitarla a conocer Taxco y mi taller, que sintiera la energía que ahí se vive y ahí crear esta colaboración, la cual al final se dio de una forma muy natural. Creo que, al igual que como puede pasar en cualquier expresión artística, el inicio de la creación de una obra toma su tiempo. Al inicio, nada tenía pies ni cabeza, pero de pronto, empezamos a trabajar y todo cobró sentido.. Entendimos el porqué de los diseños en relación con la música y las letras. Fue fascinante verla en el taller, pues a pesar de que hay tanta gente y no era para nada su área, Alejandra se involucra en todo.

¿Cuál fue el mayor aprendizaje?

Alejandra: Yo busco lo diferente y creo que lo más bonito de toda esta experiencia fue que nació del amor y de la amistad, sin ningún otro interés y sin querer nada más que crear. Esto viene de la creatividad.

¿Qué tanto de tu estilo está plasmado en esta colección?

Alejandra: A mí me dejó ser, y es lo más bonito que te puede pasar cuando eres creativo, que te dejen ser. Así soy yo, toda mi vida quise ser diferente. No me gusta lo normal. Perdón que lo diga así, pero es real. Además, Daniel y yo tenemos el valor para hacer las cosas y con mucha personalidad.

¿Cuál es la inspiración detrás de esta colaboración?

Daniel: La idea era unir los dos mundos. El de Alejandra con la música y las letras, y el mío que siempre ha sido bold, vistoso y llamativo. Y si tú ves esta colección, tiene todos los elementos que caracterizan a Alejandra. Creo que se unió de manera perfecta, porque tiene el punch y ese diferenciador muy característico de la Guzmán.

Antes de concluir nuestra entrevista, les preguntamos si les gustaría continuar colaborando juntos, a lo que Alejandra, bastante emocionada, respondió: “Que sea la primera de muchas”, al tiempo que, Daniel, con una gran sonrisa, añadió: “Brindo por eso”.