Alejandro Sanz hace nuevas revelaciones sobre su estado anímico: “Lucho cada día y me reconcilio con la vida”

El cantante español Alejandro Sanz publicó un conmovedor mensaje en X (antes Twitter), donde el cantante abre sus emociones y deja ver a sus seguidores el estado de ánimo que vive.

“En estas noches es cuando quisiera poder escribir a mis padres para decirles que estoy bien. Que lucho cada día, que me reconcilio con la vida cada día y que les echo de menos con toda mi alma. Nunca, todo es perfecto pero merece la pena la vida”, escribió el intérprete de Mi soledad y yo y Corazón partío.

En estas noches es cuando quisiera poder escribir a mis padres para decirles que estoy bien. Que lucho cada día, que me reconcilio con la vida cada día y que les echo de menos con toda mi alma. Nunca, todo es perfecto pero merece la pena la vida. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) September 18, 2023

No es la primera vez en que Alejandro Sanz usa sus redes sociales para compartir su estado anímico. En mayo pasado escribió un mensaje el cual despertó una serie de respuestas de apoyo y reflexiones en torno a la importancia de hablar sobre la salud mental.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, escribió.

Alejandro Sanz, nominado al Latin Grammy

El cantante celebró sus dos nominaciones al Latin Grammy, una muestra clara de que su talento y dedicación siguen siendo reconocidos en la industria musical. Estas nominaciones, por sus colaboraciones en “NASA” con Camilo y “Correcaminos” con Danny Ocean, son un testamento a la constante evolución y relevancia de Sanz en el mundo de la música.

Además de sus logros musicales, Sanz ha recibido reconocimientos académicos. Recientemente fue nombrado doctor Honoris Causa en la Universidad de Cádiz. En su discurso, el cantante reflexionó sobre la importancia de aprender de los momentos difíciles, mencionando que “de los momentos más graves hay que aprender, ser constante, y aprender y aprender, hasta que la dificultad se doblegue”.