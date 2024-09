Alex Basteri, hermano de Luis Miguel, habla del paradero de su mamá

Alex Basteri, abordó un tema sensible al confrontar las especulaciones que rodean a su mamá, tras las declaraciones de Mariana Ochoa, exnovia de Alejandro, quien durante una entrevista con Yordi Rosado aseguró que la mamá del cantante se encontraba en un convento.

Según su versión, hace años un convento en Italia se puso en contacto con Alejandro Basteri para afirmar que Marcela había intentado comunicarse, este hecho dejó al hermano de Luis Miguel con la esperanza de que su mamá pudiera estar viva.

Sin embargo, Basteri recurrió a sus redes sociales para aclarar la situación y expresó, “para aquellos que tienen dudas sobre el paradero de mi madre, les pido que dejen de molestar. Ella nunca habló español correctamente; su lengua materna era el italiano. No se puede seguir perturbando la memoria de alguien tan importante para nosotros”.

El empresario pidió respeto a su memoria, ya que por décadas han circulado diversas teorías que van desde que Luisito Rey, papá del famoso cantante, habría ocasionado su muerte hasta que sigue con vida y podría vivir en Italia o Argentina.

“Mi mamá es una de las cosas que me duelen y es uno de los temas que siguen estando pendientes, es algo que no he podido superar, no ha sido posible, es muy difícil”, fueron las palabras de Luis Miguel en su momento sobre el tema con la periodista María Elena Salinas.