Amaia Montero reaparece, había estado en una clínica de rehabilitación

La cantante fue captada saliendo de la clínica donde estuvo internada tras publicar una imagen en la que se veía desmejorada.

Hace más de un mes, la ex integrante de la Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, preocupó por su salud debido a que publicó una imagen en blanco y negro en la que luce con un aspecto desmejorado y escribió un mensaje en el que dio a entender que no se encontraba bien anímicamente. “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”.

Más adelante, una fuente cercana a la cantante habló al medio El Español sobre cómo se encontraba la cantante. “Va mejor y está bien”, “está atravesando un bache en su vida, pero no está sola, aunque prefiere continuar alejada de las redes sociales”, dijo.

Según la fuente antes mencionada, la cantante habría decaído por las constantes críticas a su físico, las cuales recibe en sus redes sociales. Aunado a esto, estaría superando el fallecimiento de su padre, quien murió en 2009.

Ahora, una revista española publicó una foto de Amaia saliendo de un centro asistencial en Navarra, donde estuvo internada durante un mes debido a la depresión derivada por la muerte de su papá. De acuerdo con la fuente que reveló esta imagen, la famosa decidió ponerse en manos de especialistas en salud mental para salir adelante de la difícil situación que atraviesa.

La intérprete Amaia Montero fue dada de alta y su hermana Idoia la recogió y con un semblante serio Amaia fue arropada por su familia.

