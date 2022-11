Luis Miguel, Omar Fierro y los otros galanes que han sido pareja de Erika Buenfil

Ellos son los hombres que en algún momento le robaron suspiros a la actriz Erika Buenfil, quien ha destacado por su brillante carrera en la televisión mexicana, te presentamos a las parejas de la actriz.

También te interesa: Nicolás, el hijo de Erika Buenfil ya conoció a su papá y así reaccionó

Recientemente, la actriz se ha coronado como ‘La Reina’ de tiktok por su increíble sentido del humor en dicha red social. Su corazón ha cautivado a muchos en el medio del espectáculo: te contamos más sobre ella.

La actriz declaró que luego de 11 años de relación con el cantante decidieron comprometerse en Acapulco; sin embargo, él nunca llegó a la reunión, por eso la relación terminó.

Me dejó plantada en la pedida de mano… Me dejó con toda mi familia esperando en Acapulco, nos habíamos puesto de acuerdo en que ahí nos íbamos a comprometer, pero nunca llegó” platicó en el programa ‘Faisy Nights

Luego de haber sido plantada en la reunión donde se comprometería con Óscar Athie, aparentemente porque existía otra mujer, Erika Buenfil prefería evitar visitar el bello puerto de Acapulco, incluso si tenía que filmar alguna escena, iba, filmaba y se refugiaba en el hotel.

Fue gracias a Luis Miguel, con quien se le relacionó después de una invitación al programa de Mara Patricia Castañeda donde se conocieron, que la actriz volvió a pisar gustosamente el puerto.

Se dice que no tuvieron como tal una relación, pero compartieron muchas cosas juntos. Años después ella declaró que con El Sol “vivió las mejores fantasías sexuales”, por lo especial que fue el lazo que compartieron.

Durante la filmación de Amor en silencio en 1988, se conocieron ambos actores y tuvieron un amorío de apenas algunos meses.

Junto grabaron la novela producida por Juan Osorio en el año 1995, ‘Marisol‘. Ahí sucedió el amor, mismo que duró sólo el tiempo de trabajo que compartieron.

La actriz ha sugerido en más de una ocasión que con el actor tuvo el mejor sexo, pero la peor relación porque él estaba en la etapa de la juventud donde sólo quería divertirse.

En 2005, Erika Buenfil se convirtió en mamá de Nicolás, hijo de Ernesto Zedillo Jr. con quien inició un noviazgo en el año 2000; sin embargo, ella se hizo cargo completamente de Nicolás.

El empresario y su hijo se conocieron hasta hace muy poco, en agosto de este año.

He sido muy fuerte con él a pesar de que lo tengo consentido. He tratado de educarlo de la mejor manera; los papás siempre decimos que estamos dando lo mejor, no hay un manual, cada hijo te enseña a ser papá y nosotros los enseñamos a ser hijos, y vamos de la mano. Es un muchachito muy decente, muy bueno, con un carácter más tranquilo que yo, declaró la actriz.