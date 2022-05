Erika Buenfil habla de la relación con su hijo siendo madre soltera

A pesar de ser mamá soltera, Erika Buenfil ha logrado tener una gran relación con su hijo Nicolás de Jesus Buenfil López de 17 años.

La también reina de Tiktok, Erika Buenfil es la protagonista de la nueva edición de la revista Vanidades, y en entrevista se sinceró sobre cómo ha llevado la crianza de su hijo Nicolás al ser madre soltera desde que se enteró que estaba embarazada.

Erika ha demostrado ser toda una mamá “moderna”, puesto que en redes sociales hace notar la divertida relación que tiene con su hijo adolescente, quien ha sido criado únicamente por la actriz.

“Nicolás es mi mayor motivación y tenemos una gran comunicación. Lo que me ha funcionado es que todo lo hablo con él, le digo las cosas como son”, reveló a Vanidades.

“El día que me senté y le dije, ¿qué vamos a hacer?, se nos van a acabar los ahorros, me respondió, ‘mamá, haz tu canal de Youtube, tú cocinas muy bien’. Yo no sabía nada de eso, pero me encanta cocinar. Empecé haciendo huevos con frijoles. Hacía un video a la semana. Posteriormente fuimos a la alfombra roja y se me vino la prensa encima, ‘¿y ahora qué hice?, pensé. Querían que hablara de mis videos, y mi sorpresa fue que una gelatina de limón había tenido un millón de vistas en Youtube”, confesó sobre el reto de sacar adelante a su hijo ella misma y a su vez, la motivación que hubo detrás de su reinvención.

A sus 58 años, Erika ha puesto todo su esfuerzo para que Nicolás salga adelante, e incluso él se lo ha agradecido y ha dicho que su madre es su apoyo incondicional.

Erika Buenfil de la televisión a las plataformas digitales

Por otro lado, durante la íntima plática que tuvo con Vanidades, habló sobre su clave para aceptar el paso del tiempo, luciendo fabulosa y viviendo cómoda y feliz en su propia piel.

“Tengo la edad que tengo, no me puedo poner el bikini de hace 20 años, de esos usé muchos, ahora me pongo el traje de baño que me queda, y soy muy feliz. No me traumo”.

Por otro lado, la actriz se ha reinventado a tal grado que ahora tiene a dos generaciones rendidas a sus pies: los baby boomers, que crecieron con ella mientras la veían protagonizar telenovelas como “Amor en silencio” y “Marisol”, así como los milennials que adoran verla en su canal de Tiktok donde actualmente cuenta con 15 millones y medio de fans.

