Angelique Boyer nos confiesa cómo es trabajar con Sebastián Rulli

Luego de conocerse hace casi 15 años en el set de grabación de “Teresa”, Angelique Boyer y Sebastián Rulli sintieron una conexión que más tarde dio como fruto el inicio de su relación, la cual ha continuado por una década.

“Todo mundo piensa que trabajar con tu pareja puede ser difícil, pero en nuestro caso ha resultado maravilloso”, asegura ella.

Pero, ¿cómo es trabajar juntos?

“Sebastián y yo llevamos ya una historia de una década, que juramos viene desde otras vidas. No ha sido más que una relación bonita, saludable y pacífica, que se traslada a nuestro trabajo juntos. En las jornadas más largas durante mi carrera, he tenido el privilegio de abrazar a esa persona que es mi hogar y no lo veo de otra manera más que un regalo”, nos confiesa.

¿Un futuro juntos?

Bajo esta premisa y sobre el futuro que visualiza al lado del también actor, nos comparte: “Me gusta visualizar el futuro con mi eterno novio haciendo lo que me gusta y siempre enfocada en mis objetivos, pero no me hago expectativas de tiempo. Nunca lo he hecho y no me funciona. Creo que soy una mujer atípica para la edad y carrera que tengo. No hago mis planes así, sino decreto. Salud, bienestar, amor, viajes y trabajo. No solo en el sentido personal, me preocupa nuestro país, nuestro planeta y las personas que vivimos en él”.

Esta sería la quinta producción que Angelique Boyer y Sebastián Rulli protagonicen juntos.

La primera fue “Teresa” de 2010, seguida de “Lo que la vida me robó” en 2014; “Tres veces Ana” de 2016 y “Vencer el pasado” en 2021. Ahora, Angelique Boyer y Sebastián Rulli están por estrenar “El extraño retorno de Diana Salazar”, la nueva serie original de ViX.

Angelique Boyer protagoniza la nueva portada de CARAS mayo. Christopher Armenta

No te pierdas la entrevista completa en la nueva edición de CARAS mayo con Angelique en portada.