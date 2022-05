Anne Hathaway: la actriz de la que todos hablan en Cannes 2022

La famosa actriz estadounidense Anne Hathaway deslumbró con un peculiar vestido blanco en la red carpet del Festival de Cannes 2022.

¡Como toda una princesa! Anne Hathaway se llevó los reflectores en la presentación de la cinta “Armageddon Time” que protagoniza en la edición 75º del Festival de Cannes 2022.

La estadounidense sorprendió con su aparición en la alfombra roja tras llegar con un increíble diseño blanco de la firma italiana Armani Privé, hecho con lentejuelas con trasparencia que da ilusión de ser un crop top y una capa que se entrelaza en los brazos y forma un moño en la espalda de Anne que cae como una larga cola.

Su sofisticado look fue complementado con un lujoso collar de diamantes con un zafiro de 107 quilates de la colección Blvgari Eden The Garden of Wonders.

Por otro lado, lució un peinado relajado, con el cabello lacio y un flequillo cortina que la hizo lucir como una princesa moderna.

De esta manera, la también actriz de “El diario de la princesa”, confirma que “menos es más”, al usar un dress clásico y minimalista que se coronó como uno de los favoritos de la noche y con el que dio una lección de moda.

