Ariel López Padilla invita a Emilio Levy a pasar juntos la Navidad

Ariel López Padilla, papá de María, la hija mayor de la fallecida Mariana Levy, dejó en claro su buena intención de convivir con José Emilio Levy durante los festejos de Navidad y fin de año.

Durante los últimos meses Ariel López Padilla ha sido un gran apoyo para José Emilio Levy, el hijo menor de Mariana, quien actualmente se encuentra distanciado de sus hermanas mayores, María y Paula, así como de Ana Bárbara, a quien considera como una segunda madre.

Debido al distanciamiento familiar que ha existido desde la muerte de Mariana y la herencia que dejó la actriz, Ariel López tiene la intención de volver a unir a la familia, por lo que abrió las puertas de su casa a Emilio tras enterarse de que el joven pasaría la Navidad en solitario.

“Una pizzita y ver series en Netflix, no me voy a reunir con nadie, no tengo con quien reunirme, entonces, pasaré mi Navidad feliz y a gusto conmigo mismo”, comentó el joven hace unas semanas en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano.

De modo que el actor contó durante una entrevista con el programa De Primera Mano, donde fue cuestionado sobre el hecho de que Emilio reveló que pasaría las fiestas decembrinas en solitario.

“Le voy a tener que escribir, solo no está y se lo hemos hecho saber... a veces quiere estar solo, eso es otra cosa, y también es válido. Son épocas, yo siempre digo, que tienes que hacer ajustes emocionales fuertes”, señaló e insistió en que Emilio siempre tendrá las puertas de su casa abiertas para cuando decida ir, incluso dijo que no necesita invitación para ser bien recibido.

"Él tiene su casa, mi casa, la casa con mi esposa, con mis otros hijos, que son sus otros hermanos, también tiene a María, ella va a estar conmigo en la Navidad. Si él quiere, todo es a partir de la voluntad, la puerta está abierta”, compartió el intérprete.