Así es ‘El Castillo’, la residencia más lujosa de Andrés García en CDMX

Andrés García tenía 25 años cuando se convirtió en un histrión en el mundo de la actuación. El martes 4 de abril 2023, el mundo del espectáculo recibió la triste noticia de su muerte a los 81 años. El actor nacido en República Dominicana y nacionalizado mexicano acumuló más de 120 títulos de películas, así que a lo largo de su carrera fue acumulando una fortuna, incluyendo una propiedad valuada en millones de pesos y del aspecto de un castillo.

Así es ‘el castill’, la mansión de Andrés García en CDMX

De acuerdo con Celebrity Net Worth, Andrés García tuvo un valor neto de $10 millones de dólares; era acreedor de la afamada residencia conocida como El Castillo, una propiedad valuada en 60 millones de pesos en el Ajusco, en la Ciudad de México (la construyó en 2001).

En TVyNovelas revelaron que esta imponente propiedad fue vendida por el hijo de la viuda de Andrés García, Andrés Portillo, y “solo le dio al hijo del actor, Andrés García Jr un millón de pesos y una Jeep”.

En esta millonaria residencia de estilo medieval había comodidades habituales de cualquier casa, con espacios grandes, clósets amplios y en su mayoría muebles de madera.

Años atrás, el castillo fue robado por un monto que ascendía a los cuatro millones de pesos. Fue saqueado durante las vacaciones por las festividades navideñas y en su momento el actor dio a conocer la notica en el programa ‘Hoy’, donde dijo que la persona que cuida la propiedad le notificó de este hecho.

Entre las cosas que se robaron se encontraban 60 trajes de vestir, un par de zapatos de cocodrilo, diversos aparatos electrodomésticos, relojes y joyas. “Se aventaron cinco puertas de seguridad del castillo, una caja fuerte grande, ahí se ve en una de las fotos como que cortaron con algo la manija de la caja fuerte, y no sé cómo le habrán hecho para abrirla, se ven tiradas todas las cosa”, explicó el histrión.

“La ropa, los cajones, lo abrieron todo y se llevaron la televisión, se llevaron unos hornos, se llevaron ropa, se llevaron relojes, y otras joyas”, relató el actor en televisión.

Andrés García no se encontraba en la Ciudad de México, pero se presentó en la delegación a levantar la denuncia correspondiente. “Iré a México espero por ahí del día 10 más o menos, para entonces ratificar la demanda, y ver ya personalmente que tantas cosas faltan. Dependemos mucho de las huellas dactilares, porque ahí se ve que eran más de seis seguro, alguno debió haber dejado huellas por ahí", expresó.

Andrés García compartió que durante el saqueo no se encontraba nadie en la propiedad, y aseguró: “a mí me hubiera gustado estar yo para agarrarlos a balazos, aunque no pueda yo correr, ahora quizás pudiera, pero pues qué le vamos a hacer”.