Así regresó Yolanda Andrade tras la hospitalización de emergencia que atravesó

Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia desde abril 2023 y afirmó que estuvo a punto de morir, y que fue un “milagro”, que haya salido con vida. “Mi cuerpo y alma agradecido por el evento que me pasó de salud... en este momento de reflexión acepto y valoro cada momento. Y los milagros existen. Vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir. Gracias a todos”, expresó Yolanda a través de Instagram.

La presentadora de “Montse & Joe”, compartió con sus seguidores de Instagram que fue hospitalizada días atrás y recientemente lograron estabilizarla. Fue durante una emisión del programa que conduce junto a Montserrat Oliver, que su compañera comentó que ese día no se había presentado a las grabaciones del programa porque se sentía mal de salud, por lo que acudió al médico.

“Joe se sintió mal, me avisó ahorita, antes de venir a Montse & Joe, que se sintió muy mal y que no podía venir y preferimos que obviamente se atendiera, fuera a ver al médico para que se sienta mejor y que pueda estar muy pronto con nosotros”, dijo Oliver.

El motivo que llevó a Yolanda Andrade a ser hospitalizada de emergencia

En una breve entrevista con el programa “De primera mano”, Marilé Andrade, hermana de Yolanda, contó que tras diversas revisiones médicas se descartó que Yolanda tenga alguna enfermedad. Al parecer tiene un problema de salud relacionado con la cabeza. Cabe mencionar que antes de llegar al hospital, Yolanda presentó un fuerte vómito y un sangrado, que la llevó a pensar que tenía la peor enfermedad.

“Fueron varios factores que todavía están determinando los médicos esta conexión, todo empezó con el estómago, un sangrado tremendo, y vomitando también, al mismo tiempo era una situación en la cabeza, trae una situación entre el ojito, la parte posterior; era un cuadro que parecía que no tenía que ver, pero sí tiene que ver”, dijo Marilé, quien reveló que la situación de la conductora la llevó a pensar negativamente. “Sí, estaba pesimista, creí que tenía lo peor del mundo y fue complicado”.

Yolanda Andrade reaparece tras ser hospitalizada

Tras semanas de preocupación, la conductora de 51 años finalmente regresó al foro usando un parche en el ojo y hasta mandó un fuerte mensaje contra la brujería. “Tengo un problema en el ojo por un aneurisma que tengo acá [en la cabeza]. Apenas me dijeron que no era un tumor. Gracias, me despido por lo pronto regreso al cien”. Oliver, su compañera, añadió información a la situación, “tiene un parche en el oj porque tiene algo en la cabeza que le hace que el ojo se le doble, le llore mucho y le molesta la luz”.

Subió un video a redes sociales y Salma Hayek le mandó buenos deseos: “Pirata hermosa. No te olvides que tu luz es indestructible"; Omar Chaparro le escribió, "ánimo, amiga, eres muy fuerte amorosa y valiente”, y Consuelo Duval aseguró que le tiene muy feliz verla de regreso.