Bárbara Mori cuenta detalles íntimos de su vida y su lucha contra el alcohol

La actriz Bárbara Mori rompó el silencio sobre su adicción al alcohol en el pasado y contó que tuvo una infancia muy dura porque su papá se ponía violento con su familia.

Con orgullo, Bárbara de 45 años de edad, compartió que lleva 14 años sin beber alcohol, ya que su adicción únicamente le generó problemas. En una entrevista para el podcast Sensibles y chingonas, la famosa dijo que dejar el alcohol no fue fácil pero era necesario, aunque mencionó que a diferencia de su padre ella no era violenta cuando tomaba.

“Mi papá era alcohólico y él se ponía muy violento. Por eso nos maltrataba tanto y nos golpeaba físicamente. Pero el tenía un alcoholismo distinto al mío, muy duro para nosotros. Yo tomaba, pero no me ponía así".

Bárbara contó que llegó a experimentar “blackouts”, es decir, perdía la noción de lo que estaba haciendo por su consumo de alcohol, y por eso tomó la decisión de dejarlo. “Dije, ¡basta! si no me cuido yo, nadie me va a cuidar”. “Cuando dices ‘no a esto porque me hace mal, te formas ahí porque lo más importante es tu bienestar. Es un compromiso con tu bienestar, así el mundo se caiga a pedazos”.

Bárbara Mori añadió que en el mundo social cuesta trabajo decir que no, pero al final contó con el apoyo círculo para enfrentar su adicción. “La gente empieza a ver que: ‘ah, ok, ella si tomó su deción. Entonces empiezas a generar una reacción en la gente que hasta tú misma te sorprendes...”.