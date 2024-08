Bárbara Mori rompió el silencio y habló sobre su supuesta boda con Fernando Rovzar: ¿qué dijo?

En medio de crecientes especulaciones sobre su estado civil, Bárbara Mori finalmente habló sobre los rumores que la vinculan matrimonialmente con Fernando Rovzar.

Durante la promoción de su serie “Las Azules”, la actriz enfrentó preguntas de los reporteros sobre si había formalizado su relación con Rovzar, después de que el director y productor se refirió a ella como su “esposa”.

¿Se casaron Bárbara Mori y Fernando Rovzar?

Aunque la respuesta de Mori no fue del todo clara, ofreció una perspectiva poética sobre su relación con Rovzar.

"Él y yo estamos casados desde muchas vidas antes… no sé cómo explicarte, pero luego nos tomamos un café y ya te cuento a detalle”, comentó la actriz, para dejar entrever que, más allá de los formalismos legales, existe un fuerte vínculo emocional y espiritual entre ellos.

Esta declaración ha hecho que muchos se pregunten si realmente se casaron o si simplemente disfrutan de una conexión profunda que trasciende las etiquetas convencionales.

¿Cómo es la relación entre Bárbara Mori y Fernando Rovzar?

Además de abordar los rumores de matrimonio, Mori también compartió su visión sobre cómo su relación con Rovzar ha roto moldes tradicionales, especialmente en cómo manejan su vida profesional y personal juntos.

Contrario a los consejos de no mezclar trabajo y vida personal, Mori y Rovzar encuentran en su relación una fuerza única que se fortalece al compartir tanto en el set como en casa.

“Nunca pudimos llegar a casa y no comentar lo que habíamos hecho... tenemos una relación... No sé, nunca me imaginé que existiera una relación así", expresó Mori.

Mori también enfatizó cómo el respeto mutuo ha sido fundamental en su relación con Rovzar, al destacar la importancia de honrar al otro como ser humano y como pareja.

"Él me deja ser a mí y yo lo dejo ser a él y como somos nos admiramos, no necesitamos cambiar nada uno del otro y eso está bien difícil, es un sueño”, señaló la actriz.

Esta dinámica ha contribuido a una relación equilibrada y armoniosa, alejada de luchas de poder o conflictos innecesarios.

¿Cuál es el proyecto que recientemente hicieron juntos?

La pareja también colaboró profesionalmente en la serie “Las Azules”, lo que ha sido una fuente de orgullo y satisfacción para ambos.

Mori se mostró emocionada con el lanzamiento de este proyecto, que considera un “bebé" que han creado juntos.

Respecto al futuro, aunque Mori no confirmó planes específicos de una boda formal, dejó la puerta abierta a celebrar su amor de múltiples maneras en el futuro.

Mientras que Bárbara Mori no ha confirmado una boda en el sentido tradicional con Fernando Rovzar, su relación parece estar definida por un compromiso profundo y un respeto mutuo que trasciende las convenciones típicas, con lo que mantienen a sus seguidores y a los medios expectantes sobre cómo evolucionará esta fascinante unión.

