Belinda lanza el demo de su nueva canción “Mentiras Cabr*n”

Tras su ruptura con Christian Nodal, Belinda lanzó el demo de su nueva canción titulada “Mentiras Cabr*n”.

Por Diana Laura Sánchez

La famosa cantante Belinda sorprendió con una nueva canción en medio del escándalo de su reciente separación con el cantante de música regional Christian Nodal, quien también estrenó su nuevo tema, “Ya no somos ni seremos”, que según sus fans estaría dedicado a la intérprete de “Dopamina”.

Fue mediante su canal de Youtube, que Belinda dio a conocer públicamente el demo de su nuevo tema, se trata de una canción de reggaetón que habla sobre una separación. “No quiero un bobo que me controla ni quiero los fines de semana estar sola, y como me dejabas esperando por horas, ahora las llamadas que tu haces, se ignoran”, dice uno de los versos.

“Creíste cuando te fuiste que sin ti yo no podría, que no te superaría, siempre iba a estar triste, pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste, ya no creo en tus palabras no me pidas perdón…”.

“No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabr*n”, me canse de tus mentiras ya no quiero tus besos…”, es otra de las frases del tema que se basa en una historia de desamor, donde la mujer está harta de las mentiras de su expareja y resalta todos sus errores en la relación.

