Céline Dion se molesta con Donald Trump por usar una de sus canciones en su mitin de campaña

Céline Dion no se quedó callada y denunció a Donald Trump por usar su famosa canción de “Titanic”, sin autorización en un mitin en Montana.

La canadiense que reaparecio en público hace unas semanas en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024, denunció al expresidente estadounidense por “uso no autorizado”, del video, la interpretación y el “parecido” con ella que se utilizó durante su campaña.

“Hoy, el equipo directivo de Céline Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment Canada Inc, tuvieron conocimiento del uso no autorizado del video, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Céline Dion cantando My Heart Will Go On en un mitin de campaña de Donald Trump / JD Vance en Montana”, dice el comunicado publicado en sus redes sociales que agrega, “Este uso no está autorizado en modo alguno, y Céline Dion no respalda este uso ni ningún oceltro similar”.

De esta manera, Céline se deslindó de cualquier evento político y dijo que no respalda el uso de su tema musical.

En redes sociales se viralizó el momento en que comienza a sonar el tema de la película “Titanic”, mientras se oye el grito emocionado de los seguidores de Donald Trump.

Los colaboradores de la artista señaron que la canción es la banda sonora de una película que aborda una de las mayores tragedias humanas. "¿Y de verdad, esa canción?”, expresaron.