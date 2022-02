Claudia Álvarez se reencuentra con sus mellizos tras superar el Covid-19

Por fin, la actriz Claudia Álvarez puedo volver a ver a sus mellizos recién nacidos tras superar el Covid-19.

El pasado 22 de enero, Claudia Álvarez y Billy Rovzar anunciaron la feliz llegada de sus bebés, Clío y Billy, quienes nacieron semanas antes de lo previsto, sin embargo, la actriz fue dada de alta tras contagiarse de Covid-19, y conmovida en sus redes sociales dio a conocer que ya no pudo estar junto a sus bebés debido a la situación.

Tras contagiarse de coronavirus, tuvo que permanecer en aislamiento alejada de Clío y Billy, quienes se encuentran bajo observación en el hospital debido a que nacieron prematuros.

Finalmente, la espera terminó y después de estar alejada de los bebés, por fin su madre se pudo reencontrar con ellos y compartió la emoción de volver a ver a verlos después de dar negativo a coronavirus. “¿Quién ya puede ir a ver a sus ‘babies’ porque es negativo a Covid?… ¡Yo!, expresó y publicó unas tiernas imágenes donde se observan unas pequeñas manos pegadas a su cuerpo, además, se percibe la frente y nariz de uno de sus bebés.

Por otro lado, la hermana mayor de los mellizos, Kira no ha podido conocerlos, ya que han permanecido en el hospital. “Todavía no los conoce, porque como nacieron chiquitos lo que no crecieron en mi panza tienen que crecer en la incubadora”, comentó en su cuenta de Instagram.