Daniel Elbittar cuenta cómo se preparó para la película ‘Caras Vemos': “Usé Inteligencia Artificial”

¿Cuántas veces no has querido cambiar a tu familia por alguna razón? Este deseo podrías escucharlo más de lo que esperas pero cuidado con lo que pides. Esta podría ser la premisa de ‘Caras Vemos’, la nueva película de Beto Gómez que tiene como protagonistas a Mariana Treviño y Bruno Bichir. En esta cinta también actúa Daniel Elbittar, el actor venezolano que hace su debut en la pantalla grande en México, que ha participado en distintas telenovelas como “El amor no tiene receta”, “El amor invencible” y “La herencia”.

En CARAS tuvimos la oportunidad de platicar con él y sobre su papel antagónico ‘Braulio’ que es un periodista dentro de esta cinta con distintos retos pero el principal es que intentará exponer un secreto de la familia.

¿Cómo fue la preparación para ser un periodista?

“Es un periodista muy elegante pero con mucho poder porque es socio de un diario y utiliza mucha información que tiene para exponer al personaje de Bruno. Y bueno, siempre que hago un personaje trato de buscar su lado humano y oscuro que todos tenemos. Así que hice mi búsqueda sobre periodistas que crecieron mucho y por primera vez preparé un personaje ayudado con Inteligencia Artificial. Así que a través de Chat GTP puse lo que tenía de la sinopsis del personaje y pedí características del personajes. Le pregunté cómo crear un personaje con todo lo que tenía y me salieron muchas cosas, no lo hice 100% con IA pero me ayudó como herramienta”.

¿Cómo fue estar en el lugar contrario, qué aprendiste de ser periodista?

“Todos los periodistas hacen un proceso muy grande antes de entrevistar a alguien o dar una noticia y eso me pareció muy interesante. Es inmensa la preparación que tiene cada uno de ellos y no me imaginaba que fuera tan extenso el proceso”.

¿Qué piensas de la frase de “Ponerse en los zapatos de los demás”?

“A veces es difícil ponerse en los zapatos de los demás porque la gente siempre piensa en su propio destino y propias cosas. Hay muy pocas personas que sí se ponen en los zapatos de otros pero yo sí me identifico con esa frase porque sí pienso en lo que puede generar algo que yo haga en otra persona, entonces siempre me pongo en los zapatos de los demás”.

¿Qué fue lo más divertido de este trabajo? ¿No fue confuso?

“Sí, fue muy divertido hacer escenas con Bruno, es un increíble actor. Una de las escenas que más disfruté fue una escena de fútbol y fue un reto porque yo no juego y me tocó jugar contra él pero él jugaba con su papel de niña. Ese momento fue muy divertido”.

¿Qué papel te hubiera gustado interpretar?

“Me hubiera encantado el personaje de Bruno, es sumamente divertido. Ver a un hombre todo masculino y verlo en un papel de adolescente fue fantástico. Me encantó”.

¿De qué trata CARAS VEMOS?

Una familia con problemas se topa con un antiguo Dios que les impone una curiosa maldición: cada día cambian de cuerpo entre ellos. Esta situación desata un caos en sus vidas personales y profesionales, ya que enfrentan numerosos conflictos y desafíos mientras intentan adaptarse a sus nuevos roles.

A medida que lidian con las dificultades de esta maldición, la historia explora de manera cómica y a la vez dolorosa cómo cada miembro de la familia debe aprender a entender y empatizar con los demás. El repentino cambio de cuerpos les ofrece una lección valiosa sobre las complejidades de las relaciones familiares y la importancia de ponerse en los zapatos del otro.

¿Te gustaría estar en los zapatos de alguien de tu familia? Esta divertida película ya se encuentra en cines.