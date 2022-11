De Joselo a Pablo Braun; ellos han sido las parejas de Julieta Venegas

La mexicana, Julieta Venegas se enamora poco y en silencio, pero siempre lo hace de un músico, hoy te presentamos a las parejas que le han robado suspiros a ‘La Milagrosa‘

Cabe destacar que la vida de Julieta Venegas nunca ha sido de dominio público, a pesar de que sus parejas, generalmente, han sido parte del medio musical.

Sin embargo, siempre que Julieta es noticia lo es gracias a su trabajo. Te presentamos a los hombres que han habitado el corazón de la cantautora.

En 1997, Julieta Venegas y Joselo -el guitarrista de Café Tacvba– tuvieron un romance mientras la cantante preparaba su primer sencillo ‘Aquí’.

Aunque no hay muchas explicaciones por las cuales se separaron, Julieta Venegas terminó con Joselo, se armó una banda y se fue de gira por España.

Julieta y Álvaro estuvieron casados durante dos años (1998 a 2000) sin embargo, su relación estuvo determinada por la ausencia y la distancia, ya que ella se encontraba en México mientras él continuaba en Chile.

Viéndolo a la distancia fue una relación muy bonita y por eso no me molesta hablar de Álvaro porque él es alguien a quien quiero y no funcionó porque era algo difícil estando él en Chile y yo en México, declaró Julieta Venegas.