¿El actor francés Gérard Depardieu fue detenido por agresión sexual? Lo que sabemos del caso

El conocido actor francés Gérard Depardieu fue interrogado en una comisaría de policía de París durante ocho horas este lunes por dos acusaciones de agresión sexual que supuestamente ocurrieron en 2014 y 2021.

El abogado de Depardieu, Christian de Saint-Palais, confirmó que su cliente había sido interrogado, aunque defendió la inocencia del actor y criticó la filtración de la noticia a los medios.

Las acusaciones contra Gérard Depardieu

Depardieu acudió a primera hora del lunes a la comisaría de la capital francesa para responder preguntas sobre las acusaciones. La primera acusación se relaciona con el rodaje de “Le magicien et les Siamois”, dirigida por Jean-Pierre Mocky en 2014.

La segunda acusación proviene del rodaje más reciente de “Les Volets verts”, dirigida por Jean Becker en 2021. En este último caso, una decoradora cinematográfica de 53 años acusó a Depardieu de haberla manoseado y haber hecho comentarios de índole sexual.

La denunciante en el caso de “Les Volets verts” reportó el incidente a los responsables del rodaje, quienes confrontaron a Depardieu. El actor pidió disculpas, aunque según reporta la denunciante, las ofreció de forma reluctante y continuó mostrando un comportamiento hostil hacia ella durante el resto del rodaje.

Antecedentes de las acusaciones contra Gerard Depardieu

Depardieu enfrenta múltiples procedimientos judiciales por acusaciones similares. Desde 2020 está imputado por una doble violación denunciada por la actriz Charlotte Arnould en 2018.

Desde la admisión de esta denuncia, al menos 16 mujeres han acusado al actor de hechos que van desde violación hasta agresión sexual. Otra denuncia relevante proviene de Ruth Baza, una periodista y escritora española, que presentó una denuncia por una supuesta violación en 1995.

La defensa del actor

Depardieu ha reiterado su inocencia en múltiples ocasiones, incluso publicó una carta abierta publicada en octubre de 2023 en el diario Le Figaro, donde negó haber abusado de cualquier mujer y se declaró víctima de un “linchamiento mediático”.

El actor deberá enfrentar un juicio en octubre por las presuntas agresiones sexuales cometidas en 2021, según información proporcionada por la fiscalía de París. Este juicio aborda las acusaciones más recientes, pero también se investigan formalmente sospechas de violación y agresión sexual de casos anteriores, incluyendo los de 2018 contra Charlotte Arnould.

Gérard Depardieu es un nombre prominente en la industria cinematográfica, conocido mundialmente por películas como “Green Card”, “The Man in the Iron Mask” y “Life of Pi”. La cobertura mediática de estas acusaciones y el resultado del juicio probablemente influirán en la percepción pública del actor y podrían tener repercusiones significativas en su carrera futura.

