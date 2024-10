El ‘Cojo feliz’ presenta el show más grande de su carrera hasta ahora en el Teatro Metropolitan

“¡Es un gran año para la comedia!”, El cojo feliz a un día de presentar el show más importante de su carrera ante poco más de 2 mil personas en el Teatro Metropolitan habló con CARAS sobre cómo su comedia lo ha ayudado para digerir diferentes etapas de su carrera y sobre todo le ha dado luz en medio de la obscuridad.

El cojo feliz tiene una gran trayectoria de 13 años en la comedia lo que lo ha consolidado dentro de la industria y ha adquirido un gran grupo de fans; a través de sus programas de YouTube como ‘La hora Feliz’ y ‘Pur de Patos’, el comediante ha logrado que lo llamen ‘La mejor pluma de México’, sin embargo esto incluye una gran responsabilidad ya que, según las palabras de ‘El cojo’:

”La escritura es de lo más importante como comediante, porque te asegura que vas a contar la mejor versión del chiste posible”

Por esta razón decidió darle la vuelta al apodo que le habían dado y nombrar a su show “La peor pluma de México”.

“El cáncer fue lo que detonó el cojo feliz, me curé de los tratamientos y ocho meses después comencé con la comedia; era burlarnos de lo que nos había pasado y yo era muy irrespetuoso porque jamás dimensioné lo que había vivido. No pudo haber existido ‘El cojo feliz’ sin la tragedia”.

A ti te gusta burlarte de los morenos y de los cojos, ¿Qué piensas de las funas que existen?

Es un riesgo, nunca sabrás qué chiste no le guste a la gente pero no queda de otra que defender tus ideales, tus valores y quién eres tú. Incluso no quedará de ti, no queda de otra más que confiar. Mi manera de protegerme es burlarme de mis dolores y mis cosas, primero hago esto con la gente de decir que es una democracia de la comedia y como muestra, empiezo por mí, me río de cómo es la vida para cuando me toque a mí, el público tenga otro contexto.

¿Cómo tomas el humor con los chistes más fuertes que hablan de cárteles?

No viene desde un tema de ataque ni de retar, es mencionar una realidad que están viviendo todos porque es el elefante en la sala, es como decirles ‘sí se dan cuenta de lo que está pasando, ¿no?’. Es desde el respeto, es totalmente sin lastimar a nadie e intento jalar la línea. No quiero perder esa libertad pero tengo una línea.

¿Qué piensa de la censura en los comediantes?

Yo ejecuto mi arte y desde antes pienso en lo que puede provocar, mi afán no es ofender a nadie. Creo en el humor negro como método cartático, empoderamiento y tomar la tragedia con intención de hacer reír con cualquier tema, a todos parejos.

Para finalizar, ‘El cojo feliz’ nos habló de lo más nuevo que presentará en este show que hará en el Teatro Metropolitan y hacer chistes con hojitas es algo que veremos durante esta cita. Además de mostrar una versión más sincera y honesta de él.