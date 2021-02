El gran reto actoral para Diana Bracho

La actriz da vida a Luz en la nueva telenovela de Juan Osorio ‘¿Qué le pasa a mi familia?’, que se estrenó este 22 de febrero por Las Estrellas.

Sin duda Diana Bracho es una de las actrices más queridas por los mexicanos, su trabajo y dedicación le han valido el cariño y respeto del público. Lo mismo hace televisión, que cine o teatro.

Así que cuando Juan Osorio comenzó a buscar el talento para su nueva novela ‘¿Qué le pasa a mi familia?‘, no dudó en invitarla a participar en ella. En la historia, la actriz da vida a Luz, uno de los principales personajes del trama.

No te pierdas: ¡El estreno de Qué le pasa a mi familia?’ fue un éxito de rating!

Para saber más acerca de su papel, entrevistamos a Diana Bracho, quien nos confesó que ha sido un gran reto actoral para ella este trabajo, mismo que hará llorar a más de uno por la carga emocional que brindará a través de la pantalla chica.

“A veces van a ver a una mujer muy amorosa, muy generosa, muy fuerte, muy frágil, una madre universal que ha trabajado toda su vida vendiendo pollos para mantener a su familia para sacarlos adelante”, nos dice en entrevista vía telefónica.

Y añade: “Luz les ha dado todo, pero no es apreciada, no es reconocida por sus hijos y no son agradecidos con ella, es un personaje con el que se van a identificar muchísimas mujeres en este país y en otros países”.

No te pierdas: Quién es quién en ‘Qué le pasa a mi familia?’… ¡Conoce al elenco!

Así, a la hora de construir el personaje, Diana Bracho reconoce que tuvo que darle a Luz “todas las emociones y entendimiento”, pues además es una mujer en la que no se parece nada.

“Uno como actor tiene que dejar de ser uno mismo para convertirse en ese personaje”, dice la actriz para posteriormente explicar que Luz “es un personaje que me ha implicado un gran, una enorme fuerza emocional, porque estoy en todo, en casi todas las escenas”.

Y no solo eso, su trabajo requiere de mucha pasión, entrega y energía, pues Bracho tuvo que hacer 23 escenas “muy dramáticas, casi todas muy fuertes y es algo muy demandante”, compartió con CARAS México.

Sin embargo, esto es parte de su trabajo del que se dice enamorada y el cual lo hace con mucha “pasión y con entrega, siempre dando lo mejor”, aunque confiesa que de pronto si es cansado, pero “la verdad es un proyecto precioso y que estoy disfrutando mucho”.

La primera actriz Diana Bracho te recuerda que faltan sólo cuatro días para el gran estreno de ¿#QuéLePasaAMiFamilia? pic.twitter.com/6MEu20RBgQ — Televisa (@Televisa) February 19, 2021

El gran reto actoral

La familia es uno de los núcleos más importantes en la vida de los mexicanos, así que interpretar a una madre sumamente abnegada y sufrida ha representado para Diana Bracho uno de sus papeles más retadores.

“En México seguimos siendo muy atados a la familia todavía, en ciertas clases sociales la abuela sigue cuidando a los nietos, y la mujer sigue trabajando como un burra para mantener a sus hijos, a pesar de ser una mujer abandonada. Es una situación muy, muy fuerte para la mujer, entonces de alguna manera se presentará con tristeza y con verdad, porque todo es un gran reto para mí, un gran reto actoral”, reconoce.

Te puede interesar: ¡La pareja ideal! Emilio y Danka, estrellas de ‘¿Qué le pasa a mi familia?’

“Luz es una mujer que no se preocupa por sí misma en nada, entonces estamos rompiendo ciertos esquemas televisivos de que las actrices se deben ver bonitas, vestirse bien y de pronto, pues este personaje no es ningún género, es una mujer de verdad, que no se preocupa por su persona y se preocupa por todos los demás”, comparte.

Lo que sigue para Diana Bracho

La actriz espera que la pandemia y la vida le permitan hacer muchas cosas más. Entre sus planes para este año está el hacer teatro y otros proyectos televisivos, pero el más esperado es lanzar su libro de poesías.

“Voy a publicar un libro, quiero seguir actuando, tengo planes de esta novela, pero también tengo planes en cuanto a teatros, tengo pendiente una obra de teatro. Espero poder todavía hacer muchas cosas”, nos dice.

Dicho libro se lo editara la Universidad Autónoma de Nuevo León y en él vendrán algunos pensamientos que ha escrito la actriz a lo largo de su vida, pues ella ha escrito “desde que era niña, pero había publicado poemas aquí y allá en algunos lugares”, dice.

“Es un libro fuerte, de emociones, de reflexión. Me he puesto a pensar que espero que también toque a los lectores”, expresa para finalmente decir: “Este libro está dividido en tres partes y en este punto es un libro muy íntimo, muy personal”.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas