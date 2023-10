¿El nuevo disco de Bad Bunny contará con colaboraciones de RBD y Peso Pluma?

Bad Bunny, cuyas redes sociales han mutado para el lanzamiento de su nuevo material, compartió un video dejando claro su retorno. En el clip, que retrata al Nueva York de los 70, Benito baja de un auto y es asediado por fotógrafos y reporteros, luego entra a un restaurante, en donde captura la atención de los comensales y es recibido por un caballero que lo dice: “Don Benito, so nice to see you. Welcome to Carbone”. Inmediatamente después el puertorriqueño abre los brazos en un gesto de saludo y luego aparece el título del álbum, Nadie sabe lo que va a pasar mañana, y la fecha de lanzamiento, 13 de octubre.

Tras esta presentación los fanáticos de Bad Bunny comenzaron a elaborar teorías sobre cómo será el nuevo material discográfico del cantante. Algunos piensan que de las 22 canciones, 11 tendrán el estilo de Bad Bunny clásico y las restantes responderán al lado más experimental de Benito. Otros creen que Preview, realmente marca un adelanto no de este disco, sino del que seguirá después.

Las posibles colaboraciones en Nadie sabe lo que va a pasar mañana

Lo que más ha llamado la atención, es que a través de TikTok se han filtrado los supuestos nombres de los temas, así como una lista de artistas invitados que habrían colaborado con Bad Bunny en la grabación de Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Acorde a esto, el disco incluiría un tema posiblemente llamado Neón o Un G, en el que colaboran A$AP Rocky y Peso Pluma; también habría una colaboración con Rosalía que podría titularse 5TA o Veneno.

Otra línea de estos rumores, que incluye una colaboración con RBD, se desprende fotografías de carteles de Spotify en distintos lugares del mundo, los cuales incluyen el hashtag #NadieSabe, y mencionan cada uno una posible colaboración.