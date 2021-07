Elizabeth Guindi: de la ópera a la actuación

Su carrera artística la comenzó en la música clásica, primero como violonchelista, posteriormente como cantante de ópera y actualmente como una destacada actriz de cine y televisión.

Hablar con Elizabeth Guindi es un verdadero deleite. No solo porque es una mujer que tiene una voz encantadora, sino porque es una persona con mucho conocimiento sobre música, ópera, arte y actuación.

Y aunque muchos la ubican por sus papeles en telenovelas como “No creo en los hombres” o “Vencer el desamor”, pocos saben que fue una excelente violenchelista y que fue cantante de ópera.

En entrevista con CARAS.com.mx, la actriz compartió algunas anécdotas de su paso por el mundo operístico y cómo es que llegó a la actuación.

“Desde chica toqué el piano, ¡que gran cosa empezar desde chico con la música! ¿verdad?”, nos dice. “Yo cuando era pequeña quería ser compositora, después también pintaba y quería ser pintora, hasta que un día fui a Bellas Artes y vi un concierto de violonchelo y me dije ‘¿Y eso?¿qué es esto? ¡Yo quiero esto!'”, recordó.

“Ahí comenzó mi carrera de chelista, luego conocí a un español y con él estudié. Me casé luego con Luis Mandoki, él era uno de los pocos cineastas que empezaban, teníamos 19 años los dos. Consiguió una beca en Inglaterra, donde hizo su carrera, y yo estudiaba chelo, en esa etapa de mi vida la música era mi inspiración de la vida. Para mí los actores era como que no hacían nada (risas) Luis tenía ensayos, y yo decía ‘qué raro, cómo que esto es una carrera’, se me hacía raro ¡imagínate!”

“Después yo tenía una cuñada que era cantante de ópera y yo iba a todos sus conciertos, y me fui enamorando del canto y de las óperas, y así comenzó mi carrera con la ópera. Pero ya estaba yo grande, ¿me entiendes?”, comentó.

Sus inicios en la actuación

“Como actriz nací en el teatro y fue por casualidad porque yo en realidad era cantante de ópera, entonces mi carrera era el canto. Y tomé un curso de actuación para cantantes, así fue como entré a la actuación y me quedé. me quedé y me costó muchísimo trabajo, porque todo lo que haces en canto, en cuestión de actuación, es anticipar e ilustrar y te das cuenta de que en el teatro no, que en el teatro hay que avisar lo que sigue, más que ilustrarlo o anticiparlo”, nos comparte.

Elizabeth Guindi se encontraba en Italia como cantante de ópera, cuando se unió a la compañía “Teatro Milano”, con la cual viajó por Italia y Rusia con la obra “Di Fronte al Enemico”.

“Empecé en Italia, me escogió un director que ya tenía una compañía, y formé parte de esa compañía. Nos fuimos por todo el sur de Italia con una obra que hicimos, yo ahí tenía un personajazo, fue mi primer personaje en teatro. Y en otras obras cantaba, nos fuimos a Rusia, en los teatros rusos, con el público ruso, no sabes qué increíble”, recuerda.

“De ahí me fui a Estados Unidos y ahí me dediqué mucho a estudiar y encontré que mi camino era este. Regresando a México, tocando el suelo mexicano, me invitó Pablo Mandoki a una obra de teatro que se llamó “Reporte metereológico” que se presentó en la UNAM y fue una experiencia hermosa”,

“Luego de algún tiempo yo comencé a hacer mis propios proyectos, comencé a hacer una obra que se llamó “Las reinas descalzas” que son monologo de William Shakespeare y lo puse en el Teatro de la Capilla, en el Centro Cultural Helénico”

“Posteriormente dirigí tres óperas, (“Elixir de amor”, “Las bodas de Fígaro”, “Rigoletto”) que se realizó durante tres años consecutivos, en el Teatro de la Ciudad. Con un amigo tuve una compañía que se llamó “Opera de México” en el que contratábamos únicamente cantantes mexicanos de altura. Como eran mis amigos me cobraban nada y hacíamos unas óperas así, monumentales, con críticas en los periódicos donde decían que seguramente habían costado una millonada y pues no, nada (risas)”, aseguró.

Cine y televisión

Elizabeth Guindi ha trabajado tanto en la pantalla chica como en la pantalla grande, siempre demostrando el gran talento que tiene.

Participó en “Grandes esperanzas”, cinta dirigida por Alfonso Cuarón. Con Luis Mandoki realizó “Mensaje en una botella”.

En el 2020, la actriz participó en la cita On the Rocks, en la que compartió créditos con Bill Murray, Rashida Jones y Marlon Wayans y que está dirigida por Sofia Coppola.

En cuanto a televisión, Elizabeth Guindi ha participado en melodramas como “Las tontas no van al cielo”, “Atrévete a soñar”, “Corona de lágrimas”, “Yo no creo en los hombres” “Yago” y “Vencer el desamor”, entre otras.

Sin duda seguiremos viendo más proyectos donde muestre su gran talento, pues es una actriz versátil y camaleónica que tiene mucho que aportar al público.

