Ella es Mathilde Pinault, la hijastra de Salma Hayek

Mathilde Pinault es la hija del empresario francés François- Henri Pinault y su exesposa Dorothée Lepère.

La joven de 20 años, Mathilde Pinault, es fruto del matrimonio anterior del esposo de la actriz mexicana Salma Hayek.

Cuando François y Dorothée decidieron separarse, Mathilde se quedó a vivir con su padre, quien ha formado una nueva familia junto a Salma y su hija en común Valentina Paloma. El empresario de 59 años es padre de cuatro hijos.

Recientemente, Mathilde reveló en una entrevista con la revista Vanity Fair, que mantiene una gran relación con Salma Hayek, ya que la ha ayudado a enfrentar sus miedos e inseguridades, además de darle consejos en los momentos más difíciles de su vida, por este motivo siente un gran afecto por ella.

“A Salma le debo una gran enseñanza, es una diva, tiene una vida complicada, pero me enseñó lo importante que es saber simplificar las dudas y los miedos, redimensionándolos a la sencillez de la vida cotidiana”, expresó.

Actualmente, Mathilde está centrada en sus estudios en París y en su carrera como amazona. “En la silla de montar, al saltar, no tengo miedo. Es cuando me bajo del caballo que todo cambia”, dijo a la revista Vanity Fair.

Por otro lado, prefiere no adelantarse a hablar de lo que hará en el futuro, ya que aún no está segura de ello. “He aprendido a hacer bien lo que estoy haciendo. Me dedico a perseguir las cosas que me hacen sentir orgullosa. Y nunca dejo de nutrir mi curiosidad. Lo que vendrá después será solo una consecuencia de todo esto.

Además de venir de una familia prominente, la joven impone estilo y belleza en las instantáneas que publica en su cuenta de Instagram, en las que hace notar su gusto por la moda. “Por supuesto que me atrae la moda, y no solo la ropa, también los objetos: de la moda me atraer su radio de acción sobre la cultura y la sociedad. Me interesa, por ejemplo, lo que sucede con una marca como Balenciaga, su poder catalizador. Pero lo que más me importa es el cambio.

“Mi generación a menudo se describe como superficial y víctima de las redes sociales: es una mentira y una simplificación. Publico selfies, pero no soy un selfie: me informo en Youtube, busco aplicaciones que me ayuden a comprender el mundo que me rodea. Los jóvenes tenemos algo que nos distingue de aquellos que nos precedieron: con los trabajos que tendremos, con la vida que llevaremos, con los productos que consumiremos queremos cambiar el mundo”, agregó.

“Si tengo que pensar en mi futuro, tal vez incluso en el mundo del lujo y la moda, me gustaría pensarlo desde esa perspectiva”, finalizó.