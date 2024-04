EN PORTADA: Angelique Boyer celebra 20 años de trayectoria

Veinte años han consolidado la trayectoria de una de las protagonistas más representativas e importantes de las últimas décadas en la televisión mexicana. Personajes e historias tan clásicas como actuales continúan vigentes gracias al legado que ha dejado a su paso. Hoy, Angelique Boyer está de regreso de la mano del servicio de streaming ViX con su nueva serie original, “El extraño retorno de Diana Salazar”.

Angelique Boyer celebra 20 años de trayectoria

“Me siento muy afortunada y bendecida por las oportunidades que he tenido, las personas que me han rodeado y ayudado a estar donde estoy. Sola no se llega, se necesita una familia que te impulse y apoye. Sé que todo el esfuerzo que hizo mi familia en conjunto para llegar a donde estoy hoy, dio sus frutos. He realizado muchos proyectos e historias que han tocado al público y agradezco mucho que me traten con tanto cariño”, confiesa con emoción y agradecimiento.

Angelique Boyer protagoniza la nueva edición de CARAS mayo. Christopher Armenta

En palabras de Angelique Boyer

La carrera de actuación es una ventana que ofrece oportunidades para reinventarse y explorar otros oficios que vayan dentro del mismo gremio. Esto es algo que Angelique tiene presente y no duda en tomar esas oportunidades de la misma manera como lo ha hecho anteriormente. “El físico se acaba, así que no me limito a un día estar ahora detrás de la cámara, llevando un equipo. Eso me emociona mucho, me gusta la parte de producción y, como mujer y actriz, quiero continuar con mi carrera para crear y contar muchas más historias. Trabajar por el gusto y jamás dejando que me afecte la idea de envejecer, pues es inevitable”, asegura.

Alguno de los aprendizajes a lo largo de su trayectoria

“El corazón no miente. Cuando lanzamos una moneda al aire, esperamos que caiga águila o sol, ahí está la respuesta y debemos creer en nuestro instinto, confiar y recordar que nos arrepentimos más de las cosas que no hacemos. De esta manera, con compromiso y amor propio debemos seguir adelante, sin necesidad de juzgar a otros ni a nosotros, pues cuando menos lo hacemos es cuando más aprendemos. A mí eso me ha servido muchísimo. No es necesario meternos en la vida de las personas, pero debemos recordar que siempre podemos aprender del ajeno”.

No te pierdas la entrevista completa en la nueva edición de CARAS mayo.