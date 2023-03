Erik Rubín responde si ya tiene nueva conquista tras su separación

A semanas de que Erik Rubín y la conductora Andrea Legarreta anunciaron su separación, el cantante se sinceró sobre sus sentimientos en una reciente entrevista.

A pesar de que el famoso tiene una excelente relación con la madre de sus hijas, que incluso tras su ruptura seguían viviendo juntos, ahora finalmente Erik dará el siguiente paso y se mudará del hogar en el que vivía junto a su familia.

En un encuentro con los medios durante la alfombra roja de las 200 representaciones del musical Mentiras, el exintegrante de Timbiriche señaló que próximamente buscará una nueva casa para avanzar en su proceso de separación bajo el consejo de sus terapeutas.

“Regresando ahorita de vacaciones es donde vamos a tomar el siguiente paso, voy a salir de casa como es la sugerencia. Yo creo que es un momento donde se empieza realmente a vivir lo que es un duelo”, contó.

“No he salido de la casa, está pronosticado que sea en dos semanas. Voy a extrañar, no me quiero salir, esa es la verdad”, había dicho a Maxime Woodside antes de tomar la decisión.

Sobre si tendrá pronto una nueva pareja, confesó que está abierto al amor, sin embargo, por el momento no busca tener un nuevo romance.

“Siempre estoy abierto al amor, de entrada primero con Andrea. Yo no estoy buscando una nueva pareja, creo que ella tampoco; primero tenemos que ver qué sucede con nosotros”, mencionó.