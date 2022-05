Erika Buenfil revela que “no quería estar embarazada”

La actriz Erika Buenfil confesó que tener a su hijo Nicolás no estaba en sus planes, sin embargo, su llegada cambió su vida para siempre.

Erika Buenfil se sinceró sobre cómo reaccionó cuando supo que estaba esperando a su hijo de 17 años, fruto de su breve romance con Ernesto Zedillo Jr, hijo del expresidente mexicano del mismo nombre.

En entrevista con Adela Micha, la intérprete confesó que al verse esperando a su primer hijo le invadió el miedo, pero a pesar de ello jamás pensó en no tener a su hijo.

“¿Qué voy a hacer? Quería pensar que era un error, o sea, no quería estar embarazada, no quería tenerlo, sino que ‘me equivoqué y a lo mejor es un error y solo es un atraso, eso sí (pensé). Pero luego me enamoré de la idea”, sostuvo.

Aunque el romance de la famosa fue fugaz pues el padre del niño no se hizo cargo, ella decidió salir adelante junto a Nicolás, a quien ahora considera “su regalo más bello”, tal y como lo escribió en la leyenda de una fotografía de cuando Nicolás era un niño.

Por otro lado, la protagonista de las telenovelas dijo que esperó con gran ilusión la llegada de su primogénito, de quien se ha hecho responsable desde que nació y ha criado con inmenso amor.

Actualmente, Erika y su hijo son inseparables y demuestran la gran relación que mantienen, pues la actriz es una madre que ha estado entregada a la crianza de su hijo. Incluso juntos han protagonizado las portadas de CARAS a través de los años.

Te puede interesar: LA TRANSFORMACIÓN DE ERIKA BUENFIL A TRAVÉS DE LOS AÑOS