¿Es fan de Cazzu? Quién es y a qué se dedica Emiliano, el hermano rapero de Ángela Aguilar

Emiliano Aguilar, el hermano mayor de Ángela Aguilar, tomó un camino un poco distinto al del resto de su famosa familia.

Mientras que su hermana y su padre, Pepe Aguilar, son reconocidos en la música regional mexicana, Emiliano ha optado por el rap, un estilo musical que considera más acorde con sus experiencias y su vida personal.

Emiliano Aguilar y su carrera musical

A pesar de los desafíos que ha enfrentado, Emiliano ha logrado firmar con una disquera especializada en música rap.

Su estilo “callejero” y sus letras inspiradas en sus vivencias personales, especialmente en su lugar de inspiración, Tijuana, lo han ayudado a forjar una carrera prometedora en este género.

Su sencillo “Soy el vato” ha sido bien recibido, y Emiliano ha expresado su gratitud a sus seguidores a través de sus redes sociales.

🔥 Emiliano Aguilar, el hijo mayor de @PepeAguilar debuta como rapero 🔥



Lejos de la disquera de su padre, de la mano del sello tapatío Alzada, el primogénito estrena su corte promocional titulado “Soy el vato” 👏👏👏.#LaMagnífica #LaPatronaDeLaRadio #DatoMagnífico pic.twitter.com/ynl7jv4pKq — La Magnífica FM (@LaMagnificaFM) June 22, 2024

Qué dijo Emiliano sobre el romance de Ángela y Christian Nodal

En una reciente entrevista con el programa “El Gordo y la Flaca”, Emiliano Aguilar habló sobre la relación de su hermana Ángela con el cantante Christian Nodal.

“A mi hermana le deseo lo mejor. Yo no tengo que ver con esto, yo estoy muy enfocado en lo mío no más”, comentó.

Emiliano también aclaró que no tiene una relación cercana con Nodal. “Con Nodal yo nunca he hablado. Nunca he tenido ni una palabra con Nodal”, afirmó.

El pasado complicado de Emiliano Aguilar

El camino de Emiliano no ha sido fácil. En 2017, fue detenido por intentar ingresar a cuatro personas ilegalmente a los Estados Unidos, lo que resultó en una sentencia de tres años en prisión y seis meses en rehabilitación.

Tras cumplir su condena, Emiliano ha buscado redirigir su vida y centrarse en su carrera musical y su papel como padre.

La relación entre Emiliano y el resto de la familia Aguilar

Aunque Emiliano se mantiene al margen de la vida pública de su familia, no mantiene una mala relación con ellos.

En sus propias palabras: “Yo estoy muy enfocado en lo mío, estoy enfocado en mi carrera y él (Pepe Aguilar) está enfocado en su carrera. No voy a decir que tenemos una mala relación”.

Con este enfoque en su carrera y en su independencia artística, se destaca su determinación por construir su propio legado, separado del renombre de la Dinastía Aguilar.

Emiliano Aguilar continúa trabajando arduamente para destacar en el mundo del rap. Su pasión por la música y su deseo de compartir sus experiencias a través de sus letras lo impulsan a seguir adelante.

A pesar de los obstáculos que ha enfrentado, Emiliano está decidido a hacer su propio nombre en la industria musical, y poder demostrar que es mucho más que el hermano de Ángela Aguilar.

