Ingrid Coronado acusa a la mamá de Fernando del Solar: “Mis hijos fueron engañados”

El conflicto que enfrenta Ingrid Coronado con la familia de su fallecido exesposo, Fernando del Solar, se ha avivado con recientes declaraciones que la presentadora realizó.

Hace unos días, Rosa Servidio, madre de Fernando del Solar, expresó su descontento por no poder ver a sus nietos desde el fallecimiento de su hijo. Señaló directamente a Ingrid como la responsable de este distanciamiento.

Por su parte, Ingrid Coronado respondió a estas acusaciones: durante una reciente entrevista, contraatacó con una acusación severa. La exintegrante de Garibaldi aseguró que que su exsuegra y la familia de Fernando del Solar habían “engañado” a sus hijos.

¿Qué dijo Ingrid Coronado a la mamá de Fer del Solar?

La actual conductora de radio y escritora fue contundente al señalar: “Mis hijos fueron engañados, y ella sabe perfectamente a qué me refiero,” dijo Ingrid, su tono denotando una mezcla de angustia y determinación. Estaba claramente decidida a proteger a sus hijos de lo que percibe como una influencia perjudicial”.

Ingrid expresó su deseo de reconciliación, pero insistió en que Rosa debe demostrar que está del lado de sus nietos.

“Ahorita ella tiene una enorme oportunidad para demostrar que está del lado de mis hijos. A mí me encantaría que pudieran tener una buena relación,” expresó Ingrid.

Estas declaraciones surgen en el contexto de la lucha legal por la herencia de Fernando, un conflicto que ha atraído la atención de los medios y ha puesto en el centro de atención a Ingrid Coronado y Anna Ferro, viuda de Del Solar.

A pesar de las tensiones evidentes, Ingrid habló con cariño de Fernando. “Yo lo veo en mis hijos, mis hijos tienen cosas de él y lo que tienen de él me fascina. No serían ellos si no fuera porque son sus hijos, y yo los amo y los adoró así, incluso las cosas que hicieron que yo me enamorara de él, mis hijos las tienen. Yo creo que esa es la mejor manera en la que podemos ser recordados”, señaló.