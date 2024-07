Issa Lopéz es la primera directora mexicana nominada a los Premios Emmy 2024

Issa López y Nava Mau son las mexicanas nominadas a los Premios Emmy 2024 que se realizarán el 15 de septiembre. La directora de 52 años se ha desarrollado como escritora, productora y directora de cine. Además de que ha trabajado en películas como “Noche de damas”, “Efectos secundarios”, “Ladies Night”, y “Niñas mal”.

Issa se matriculó en el CUEC de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo una licenciatura en Dirección y Guión Cinematográfico.

Lo que le valió el reconocimiento internacional fue la cinta “Vuelven”, donde fungió como directoras y recibió críticas positivas de Guillermo del Toro y Stephen King. Issa ha recibido premios como el Nacional de Novela otorgado por el Instituto de Bellas Artes y Literatura de México.

En la categoría de Dirección por una serie limitada o película, compite con Weronika Tofilska (Baby Reindeer); Noah Hawley, (Fargo); Gus Van Sant (Feud: Capote vs. The Swans); Millicent Shelton (Lessons in chemistry) y Steven Zaillian (Ripley). Mientras que en el rubro de guion se enfrenta a: Baby Reindeer, BlackMirror, Fargo, Feud:Capote vs. The Swans y Ripley.

“True Detective. Night Country”, parte siempre de un misterio policíaco que investiga una pareja de detectives. En las tres primeras temporadas los protagonistas son hombres: Matthew McConaughey y Wooddy Harrelson; Collin Farrel y Mahershala Ali, respectivamente.

En la cuarta entrega, López mostró completamente un mundo femenino en un lugar hostil, tanto por el clima, como por la convivencia.

Ambientado en Ennis, una ciudad ficticia ubicada en Alaska, desaparecen ocho integrantes de una estación científica. Las detectives Liz Danvers (Jodie Foster) y Evangeline Navarro (Kali Reis) inician la investigación que desencadena una serie de dramas personales, profesionales y un caso pendiente que tienen desde hace años: la desaparición de una mujer.