Jada Pinckett Smith revela que Chris Rock la invitó a una cita, ¿se concretó?

Jada Pinkett Smith, reconocida actriz de Hollywood, reveló que Chris Rock la invitó a salir. Esto ocurrió tras los rumores de un posible divorcio de Will Smith. Dicha invitación ocurrió mucho antes del incidente en la ceremonia de los Premios Oscar de 2022, donde Will Smith abofeteó a Chris Rock.

Jada Pinkett Smith, quien está próxima a lanzar su libro de memorias titulado “Worthy”, compartió que no ha tenido la oportunidad de hablar con Chris Rock desde marzo del año pasado. Ese mes, tras el incidente en los Oscar, el comediante se acercó a ella para disculparse después de la reacción de Will Smith.

Chris Rock invitó a salir a Jada Pinkett Smith

La actriz también compartió un episodio anterior donde Chris Rock la contactó. Durante un verano en particular, donde los rumores de divorcio eran intensos, Rock pensó que la separación era inminente. Fue en ese contexto que la llamó para invitarla a salir. Pinkett Smith explicó que esos eran solo rumores y que no se estaba divorciando de Will, lo que dejó a Rock horrorizado y apenado.

Esta revelación se suma a otra confesión reciente de Jada Pinkett Smith en un programa de televisión, donde admitió que ella y Will han estado separados durante siete años.

Aunque no han procedido legalmente al divorcio, la actriz mencionó que ambos estaban “agotados de intentarlo”. Explicó que estaban atrapados en sus fantasías de cómo debería ser el otro, lo que generó tensiones en la relación.

Sin embargo, la pareja continúa junta, y Pinkett Smith atribuyó esta decisión a una promesa que hicieron de superar cualquier desafío juntos. Aseguró que aún están intentando descifrar cómo ser compañeros y que ha sido incapaz de romper la promesa que hicieron de permanecer unidos.

Las revelaciones de Jada Pinkett Smith sobre su relación con Will Smith han causado polémica, pero la pareja sigue firme en mantener su matrimonio.