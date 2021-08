José Alberto “El Güero” Castro y su hija Sofía presentan nuevo proyecto

Por Diana Laura Sánchez

José Alberto “El Güero” Castro y su hija Sofía presentan su nuevo proyecto juntos, se trata de una telenovela inspirada en la mujer latina. En entrevista exclusiva para CARAS nos platicaron todos los detalles.

El reconocido productor de telenovelas José Alberto “El Güero” Castro, presentó su nuevo proyecto, se trata de un shampoo vegano de nombre Lu, ideal para el cuidado del cabello y del medio ambiente, sin parabenos, colorantes y libre de crueldad animal que cuenta con Impossible Keratin, un poderoso complejo patentado el cual surgió bajo la necesidad de satisfacer los gustos y necesidades de las mujeres latinas.

Con toda su experiencia y amor por la narración y representación latina, el productor convirtió este producto comercial en una telenovela que se estrenaría el próximo año, Lu: The Power of US: una historia inspirada en la mujer latina con el objetivo de empoderarlas a cumplir sus sueños.

El elenco está conformado por la favorita de los melodramas, la actriz Victoria Ruffo, quien representa el tótem de la familia en la historia, Marlene Favela, interpreta a una mujer que lucha por abrirse camino en un mercado y vida social tan difícil como lo es Estados Unidos para los latinos y Sofía Castro representa a una joven fuerte que quiere emprender cosas nuevas en el mundo. Estos personajes cuentan una historia a lo largo de tres generaciones y dos países, defendiendo la unión familiar y el empoderamiento, así como el espíritu empresarial de las latinas.

Le preguntamos a “El Güero” Castro ¿Cómo fusionaron un producto de consumo con uno de entretenimiento? “Es un reto muy grande, ha sido complicado, lo más importante de todo esto es que el producto en sí sea protagonista de la historia y que pueda darle vida a los personajes de lo que pasa”, nos respondió

Su hija Sofía, interpreta al personaje de Lu, una chica que nació en Estados Unidos y tiene sus raíces latinas muy marcadas, ama mucho a su familia y se siente orgullosa de donde viene, es una mujer empoderada y capaz de hacer todo lo que se proponga acompañada de su familia. Es la creadora de este producto para empoderar a la mujer.

¿Cómo te integraste a este proyecto? “Le pedí a mi papá hacer casting cuando estaba buscando a Lu, me decía que era complicado porque soy su hija, de por si dicen que todo mi trabajo es por mis papás, hasta que un día me habló y me dijo – estoy muy contento y orgulloso de ti porque los socios de la empresa me dijeron que te quieren a ti como Lu-. Fue muy bonito y gratificante, es un reto interpretar a una mujer latina en Estados Unidos. Estoy muy feliz de hacer este proyecto”, respondió Sofía

Ambos expresaron estar muy contentos de participar juntos en este nuevo proyecto. “Es un privilegio tener la oportunidad de tenerla cerca, trabajar con ella, ver cómo va creciendo en su faceta profesional, tener el tiempo y la disponibilidad para estar cerca de ella, por los tiempos normales de trabajo y de vida eso es difícil, poderlo compaginar para mí me da una doble satisfacción y posibilidad, estar cerca como padre en su trabajo es una gran oportunidad”, comenta el productor acerca de trabajar con su hija.

“Trabajar con un productor como lo es mi papá es de mucho orgullo y obviamente es un reto importante, me encanta trabajar con él, no porque sea mi papá sino porque tiene un gran equipo, su producción es muy buena y es muy bueno en lo que hace, es divertido de repente tenerlo de jefe. Los dos hemos sabido mantener la línea entre lo profesional y lo personal”, finaliza Sofía.

@latinusbeautyofficial