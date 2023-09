La actriz argentina Cami Romeo habla sobre su participación en "¿Es Neta Eva?”

La actriz también ha estado En películas como : “Acusada” de Netflix, “Surfeando tu mundo”; en las series “El Jardín de Bronce” de HBO, “Sandro de América” de TELEFE, y “Kally’s Mashup” para Nickelodeon.

Apenas hace dos años, llegó a la Ciudad de México y recientemente acaba de terminar la telenovela “¿Es Neta Eva?”, la cual ya tiene confirmada su segunda temporada. Cami menciona sentirse feliz de concretar por el momento, lo que considera su proyecto más grande.

“Estoy muy contenta con la respuesta del público y toca ver qué sigue para los próximos capítulos.”

Cortesía

¿Qué es algo que le aprendiste a tu personaje Mónica?

Mónica es esa amiga que todos tenemos, la que nos impulsa a salir de fiesta y que siempre se encuentra en una situación dramática. Es muy positiva pero a veces también es muy ilusa en el sentido del amor, claro que sin dejar de ser coqueta.

¿Cuál fue el momento en que decidiste dedicarte a la actuación?

Yo veía las novelas de pequeña como Rebelde Way, Floricienta y pensaba que yo quería estar ahí. Simplemente no sabía que era posible audicionar y hacer castings, entonces cuando anunciaron uno abierto por la televisión, fui la primera formada.

Queda claro que el humor y lenguaje mexicano es muy particular y no siempre fácil de entender. Por lo tanto, la actriz comparte que a pesar de haberle tomado un poco de tiempo, poco a poco logró aprender nuestros manierismos.

“Definitivamente he aprendido muchísimo, del albur de los dobles significados y de la forma de cómo decir las cosas. De hecho fue como una retroalimentación entre culturas” explica.

De poder escoger hacer un proyecto con cualquier tipo de género o tema, ¿cuál sería y por que´?

Soy mucho de comedia y siempre casi he hecho eso pero quiero probar hacer drama eventualmente. La verdad es que todo es bienvenido.

Los actores además de ser sus propias personas, viven miles de vidas distintas, lo cual puede no siempre ser sencillo e incluso puede dejar equipaje emocional hacia el artista. Camila nos da su punto de vista al respecto.

“Es importante saber separar vida personal y personaje. Sé de actores que de hecho, usan su trabajo como recurso para trabajar cosas personales. Yo prefiero mantenerlo separado. No quita el hecho de que sea divertido meterse en la piel de alguien diferente a ti, pero siempre hay que tener clara esa separación y cuidado mental” ,afirma.



Conforme avanza el mundo de la actuación, el cambio de las generaciones que lo acompañan es inminente. Por ello,es importante cuestionar qué cambios podrían haber.

“En este proyecto por ejemplo, se siente la mezcla de culturas, personalidades e identidades. Nosotros hablamos en neutro y creo que está bien, de esta manera todos nos sentimos incluidos”, comparte.

Finalmente, Camila nos comparte el recuerdo de pensar en su primer audición en Argentina y compararlo en donde se encuentra ahora. “Si uno se cruza los brazos y no hace nada, tus sueños no se van a cumplir, tienes que arriesgarte y hacer todo lo posible para perseguirlos, Yo me salí de mi país y lo estoy logrando gracias a que tomé ese riesgo. El “no” ya lo tenemos, debemos de buscar el sí.