La polémica amistad de Benito Castro y Paco Stanley: entre excesos, drogas y hermandad

Benito Castro murió este 11 de septiembre a la edad de 77 años. Fue un artista reconocido por construir una amplia trayectoria como músico, cantante, compositor y actor, y también por ser un amigo entrañable para Paco Stanley.

Su amistad no estuvo exenta de polémicas, pero el propio Benito Castro la definió como una hermandad. “Era amoroso conmigo, como un hermano conmigo”, dijo en alguna ocasión durante una conversación con la periodista Adela Micha.

Benito Castro y la polémica amistad con Paco Stanley

Benito Castro y Paco Stanley participaron juntos en programas como “La Carabina de Ambrosio” y “Pácatelas”. Desde sus días en televisión, ambos compartieron crearon una complicidad que, como el mismo Castro admitiría años después, a menudo se veía acentuada por el consumo de drogas y alcohol.

A partir del estreno de la serie documental “Paco Stanley El Show, Crónica de un Asesinato”, Benito Castro realizó varias declaraciones que causaron polémica sobre que él le proporcionó droga a Paco Stanley. Sin embargo, al paso de los días desmintió sus declaraciones y aseguró que intentó hacer una broma.

“No le vendía cocaína yo a Paco. Quise hacer un chiste y me salió el tiro por la culata, cosa que me vale madr*, porque nunca he negado mi adicción a las drogas, mientras la tuve nunca la negué”, dijo.

Una lealtad más allá de la TV

Lejos de las declaraciones polémicas, Benito Castro resaltó varias veces la lealtad y el amor fraternal que lo unió con Paco Stanley.

Aunque la fama y el estrellato trajeron consigo la presión y las adicciones, nada parecía separar a estos dos gigantes de la televisión. No obstante, con el tiempo, Benito Castro decidió emprender un camino en solitario. A pesar de la distancia profesional, el lazo emocional entre ambos jamás se rompió.

El asesinato de Paco Stanley en 1999 sacudió al país y, particularmente, a Benito Castro, quien fue una de las personas más cercanas al conductor de “Una tras otras”.

La tragedia de Paco ayudó a Benito Castro a tomar la decisión de alejarse de las drogas y llevar una vida más tranquila.

En entrevistas posteriores, el comediante siempre habló con un profundo cariño y respeto hacia Stanley. La pérdida de su compañero, lo marcó profundamente.