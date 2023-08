Lo que tienes que saber de Radical, la nueva película de Eugenio Derbez

Eugenio Derbez presentó Radical, su más reciente película, en el Festival de Cine de Sundance a principios de año, llevándose el premio a la favorita del certamen. Sin embargo, apenas hace unas semanas lanzó el tráiler de la cinta, donde interpreta a un profesor en la frontera entre México y Estados Unidos.

Derbez – quien también actúa como productor junto a Ben Odell y Joshua Davis – hace el papel de ‘Sergio Juárez’ en esta historia real de la experiencia de un maestro en una escuela primaria con muy malas calificaciones en la frontera norte del país.

¿De qué trata la nueva película de Eugenio Derbez?

Radical cuenta la historia verdadera de un profesor frustrado que intenta un nuevo y radical método de enseñar a sus alumnos en Matamoros, un pueblo mexicano plagado de corrupción y violencia.

Eugenio Derbez interpreta a ‘Sergio’ en la cinta Radical Instagram @radicalthemovie

La trama está basada en un artículo publicado por la revista Wired en 2013, donde se presentó el método que intentó el verdadero Sergio Juárez para inspirar a sus estudiantes a querer aprender más. Para hacerlo, ‘Sergio’ se deshace de los libros de texto para enseñarles cómo usar su intuición para investigar cómo hacer las cosas, permitiendo que su ingenuidad les ayude a abrir su mente a nuevas experiencias. Sin embargo, ni el propio ‘Sergio’ sabe si su método funcionará o si lo estará haciendo bien.

Su plan completamente fuera de lo convencional permite a los niños de sexto año guiar la clase y aprender sobre las cosas que les interesan o que se cuestionan ellos mismos, tratando a los pequeños como verdaderos seres humanos.

Además de Eugenio Derbez, la cinta cuenta con actuaciones de Daniel Haddad, Jennifer Trejo y Mia Fernanda Solis.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre su actuación en Radical?

Según comentó Derbez en una entrevista durante la presentación de su cinta en el Festival de Sundance, este ha sido uno de los papeles más difíciles de su carrera.

“Me siento identificado con Sergio y con esta historia porque cuando nos estábamos preparando para esta película, mi trabajo siempre ha sido como comediante. He estado hacienda comedia toda mi vida. Cuando Ben me trajo este proyecto, tuve un poco de miedo. Sabía que tenía que cambiar mi método, y cuando estaba hablando con Chris (Zalla, director de la cinta) sobre el personaje, quería cambiar mi cara, mi pelo, todo, ¿no? Y él me dijo: ‘No, no, tienes que ser tú’… Como he estado hacienda comedia, quería cambiar de verdad, y él me dijo: ‘No, cambia desde adentro’. Así que lo que hice fue un trabajo interno tratando de encontrar a Sergio dentro de mí. Fue algo muy, muy complicado para mí. Probablemente esta sea la película más desafiante que he hecho porque está completamente fuera de mi zona de confort”, confesó Eugenio.

¿Cuándo se estrena Radical?

La cinta de Eugenio Derbez se estrenará el próximo 20 de octubre en cines de México y Estados Unidos.