Lucía Méndez descarta la posibilidad de tener un noviazgo con el papá de Checo Pérez

Lucía Mendez y Antonio Pérez Garibay, papá del piloto Checo Pérez, comenzaron a ser relacionados sentimentalmente en enero de este año cuando fueron captados comiendo en un restaurante de la Ciudad de México.

Desde entonces, ambos han dado declaraciones al respecto, sin embargo, el papá de Checo Pérez ha dicho que Lucía es de su interés y que le gustaría que se convirtiera en su esposa, aunque la actriz no piensa lo mismo.

La cantante dejó en claro su postura sobre su situación sentimental y negó tener alguna relación amorosa con el papá de Checo Pérez.

“No tengo novio. Ya hablando en serio, agradezco mucho a Antonio Pérez que hable tan bonito de mí, pero solo somos amigos, lo he visto muy poco. Se ha formado como una historia de amor, pero no tengo compromisos, ni tengo tiempo”, aseguró Lucía Méndez quien recientemente recibió el reconocimiento como “Diva del siglo”.

Por otro lado, descartó la posibilidad de casarse, algo que para Antonio Pérez Garibay representaba una gran ilusión. “Ya no tengo edad para casarme, estoy muy joven. Tengo espacio para dos desiluciones más, pero no me voy a casar”, añadió.

Estas declaraciones surgen después de que el mes pasado, el papá del piloto Checo Pérez concedió una entrevista donde expresó su deseo de tener una relación con Lucía Méndez.

“Tenemos una gran relación, una gran amistad y lo sigo diciendo. Nos estamos conociendo. En estos temas del corazón nunca puedes decir sí o no, tenemos que cuidarnos”, expresó el político, quien manifestó su deseo de tener a Lucía como esposa. “Soy divorciado, tengo 10 años que me separé de Marilú. Lucía es una mujer muy simpática, muy inteligente, con la que tengo grandes conversaciones y muchas pláticas”.