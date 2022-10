El productor reapareció ante la prensa después de que Sasha Sokol dio a conocer que el proceso legal en contra de él sigue en curso.

En medio de la demanda que presentó Sasha Sokol en contra de Luis de Llano por haber mantenido una relación con ella cuando era menor de edad, el productor dio sus primeras declaraciones ante los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

“Que se hable y se seguirá hablando, pero yo estoy muy bien, muchas gracias, les agradezco su atención, no me ha afectado, estoy muy bien”, mencionó el productor Luis de Llano.

Luis destacó que se siente mejor que nunca y dijo, “nunca me he arrepentido de nada, al contrario, estoy muy orgulloso de mi nombre, mi trayectoria y de mi carrera. Para ella no tengo ningún mensaje. El que nada debe, nada teme, ¿delitos? Cómo crees. Nunca hubo una queja de mí ni nada, pero entiendo su trabajo, lo respeto y admiro”.

En este sentido, fue cuestionado sobre si ha platicado con la también actriz y compartió que no y tampoco llegará a ningún acuerdo, pues está tranquilo con el respaldo de su familia. “No voy a platicar… no voy a llegar a ningún acuerdo con nada, yo estoy muy tranquilo, muy bien, mi familia me ha respaldado muy bien, mis amigos, ustedes, la prensa”, añadió.

Por otro lado, dijo que sí ha sido notificado por las autoridades y negó que demandará a Sasha por la acusación.

“Yo no creo que llegue a los tribunales. Sí me han notificado, pero yo estoy esperando nada más el tiempo, que en un momento dado no es que sea el silencio, provocado ni nada, simplemente no quiero hablar de eso, prefiero hablar con ustedes, saludarlos darles las gracias como siempre”.

Finalmente, Luis de Llano recalcó que está feliz con su vida actualmente. “Estoy escribiendo más que nunca, estoy muy bien, estoy muy feliz, espero que esto se resuelva de una forma sana, correcta y justa, como tiene que ser. Yo no me disculpo de nada ni me arrepiento de nada, porque no hice nada, según yo, y según mucha gente”.

Te puede interesar:

Chayanne reaparece hinchado tras rumores de cirugía