Maite Perroni y Andrés Tovar: las imágenes que no habías visto de su boda

En exclusiva, CARAS México estuvo presente en la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar que se celebró en Santuario, ubicado en Valle de Bravo.

Fotos Einar González /CARAS MÉXICO

Fuimos testigos del día más especial de Maite Perroni y Andrés Tovar; la boda de la pareja tuvo momentos muy especiales, entre ellos, el reencuentro de RBD que puso a cantar y bailar a todos los invitados en la pista.

Este domingo 9 de octubre, se llevó a cabo la boda civil entre Maite Perroni y el productor, Andrés Tovar, que estuvo a cargo de la maestra espiritual, Tania Karam. Al compromiso acudieron los familiares y amigos más cercanos de la pareja, entre ellos, Alejandro Speitzer, Angelique Boyer, Sebastián Ruli, Marimar y Zuria Vega, Alberto Guerra, Consuelo Duval, el reconocido actor español Alfonso Bassave y los ex integrantes de RBD, Anahí, Christopher Uckermann y Christián Chávez.

A la ceremonia, ingresó primero Andrés de la mano de su madre, mientras que Maite lo hizo junto a sus padres. Tanto los familiares de él como los de ella fungieron como testigos del compromiso.

Además, fueron los papás de ambos, quienes aprovecharon la ocasión para dar unas palabras. “Nosotros, tus papás, fuimos los primeros en unirnos en amor por ti para darte vida. Te amábamos antes de que nacieras. Hoy oramos por ustedes y pedimos que nuestro amor de padres les llegue”.

Más tarde, fue Andrés el primero en dar sus votos. “Estar aquí hoy, contigo, es sin duda, lo más maravilloso y mágico que me ha pasado en la vida. Es mi más grande sueño hecho realidad. Es saber que encontré a mi alma gemela, al amor de esta vida y de muchas otras. Sé que los tiempos de Dios son perfectos, pero le pido que me de muchos años de vida para demostrarte lo mucho que te amo, porque quiero cuidarte, amarte y apoyarte incondicionalmente”.

“Quiero pedirte dos cosas: la primera, que me tomes de la mano fuerte y pase lo que pase, no me sueltes jamás. La segunda, te pido que me dejes un rastro para la siguiente vida, para volverte a encontrar. Deseo que todos y todas tengan como yo, la bendición de casarse con el amor de su vida”.

Por su parte, Maite expresó, “Si hace 21 años que nos cruzamos por primera vez, hubiera sabido que eras tú el amor de mis vidas, no sé qué hubiera hecho con esa información, no sé si hubiera sido capaz de cuidar y valorar un tesoro tan grande… Tú, corriendo de un lado al otro con esos ojos alegres e inquietos que no paran, con esa energía vibrante que inunda por donde pasas, con esas ganas de comerte al mundo, con ese corazón tan generoso y la capacidad que tienes de dar siempre lo mejor de ti”.

“Eres tú el hombre que mi alma reconoce y puede ver con claridad, el hombre que llena mi día a día de ilusión y me hace creer en el amor. Gracias por volver para hacerme ver que sí podemos pintar nuestro mundo de color, por enseñarme que solo depende de nosotros dos el contar y vivir nuestra historia, con amor, con respeto, con admiración y con verdad, para seguir creciendo juntos”.

“Quiero que tu corazón sea feliz, que tu esfuerzo encuentre reconocimiento, que tu generosidad sea correspondida, que nos enamoremos de la cotidianidad de la vida, que no dejemos que los años pasen y que se nos olvide porqué decidimos dar este paso. Que nuestras miradas nunca dejen de encontrarse. Eres mi regalo del cielo, te amo, Andrés Tovar”.

EL BANQUETE

Al terminar la ceremonia, los novios llegaron al lugar donde se llevó a cabo la recepción; al ritmo de Mon amour de Zzoilo y Aitana, hicieron su entrada entre los aplausos de los presentes. Andrés tomó el micrófono para agradecer a sus invitados. “Definitivamente está aquí la gente más importante para nosotros. Es un día muy especial porque estamos compartiendo nuestro amor con todos ustedes. A la gente que más queremos, queremos compartirles nuestra energía”. Asimismo, Maite dio unas palabras, “Queremos compartir con ustedes y disfrutar de la vida, que para eso estamos aquí”.

La organización estuvo a cargo de Diana Sandoval, reconocida wedding planner y quien cumplió con todos los deseos de los novios para que el día fuera perfecto. Diana apostó por orquídeas, rosas inglesas, peonías, ornithogalum y diversos tipos de follajes, para la decoración en mesas, paredes y el techo del lugar.

El banquete estuvo a cargo de Le Croissant, de entrada ofrecieron un Timbal de pescado al mango, tomates semi secos, burrata trufada y jugo de perejil. De primer tiempo sirvieron ravioles de funghi, porcini en satín de champagne. Para continuar, filete de res en salsa de tres chiles y polvo de chicharrón, acompañado de vainilla salteada, chilito ancho relleno de frijol y soufflé de elote. Y para finalizar, tres deliciosas opciones de postres, comenzando con una tarta tibia de dulce de leche con helado de plátano, largo crujiente de avellana con chocolate y maracuyá y merengue con frutos rojos.

El menú fue maridado por vinos Spara, de los cuales, Maite es socia. Además, los invitados no solo pudieron disfrutar de una mesa de dulces, sino que, en el lugar montaron el Tovarroni’s Bar, al cual podían ingresar para encontrarse con cientos de opciones dulces y saladas para degustar.

EL BAILE

Al término del banquete, el cual fue amenizado por Gerardo Pontier y su grupo Black and White, llegó el momento de los bailes. Primero fue él, quien bailó Arrullo de estrellas, de Zoé, junto a su madre. Más adelante, la pareja bailó con los padres de ella I Get To Love You, de Ruelle. Seguido de este momento, Maite bailó junto a su padre First Man, de Camila Cabello. Finalmente llegó el baile de pareja, para el cual, Maite y Andrés eligieron las canciones, A Thousand Years y Rewrite the Stars. Lo antes mencionado, así como el ambiente en la fiesta, estuvieron a cargo de los dj César Álvarez y Joao.

LA FIESTA

El reencuentro entre Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez, ex integrantes de RBD, fue el momento mágico de la pista. Juntos cantaron y bailaron éxitos de la agrupación, como Sálvame y Rebelde.

Con gran felicidad, Maite y Andrés recorrieron mesa por mesa para brindar y celebrar junto a sus invitados. Asimismo, fueron muchos los momentos en los que demostraron que su amor está presente en todo momento, pues ni las palabras, los besos y abrazos, las risas y claro está, las miradas entre ambos, no cesaron.

EL VESTIDO DE MAITE PERRONI

Creado por la reconocida diseñadora española, Rosa Clará, Maite lució un vestido largo con un escote cuadrado, mangas que acentuaban los hombros y una cauda que comenzaba a la altura del cuello y llegaba al suelo, dejando la espalda un poco al descubierto.

