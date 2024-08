Mariana Echeverría explica por qué su esposo Óscar Jímenez no la recibió al salir de LCDLFM

Tras la salida de Mariana Echeverría, comenzó a circular el rumor de que estaría al borde del divorcio con su esposo Óscar Jiménez, porque a diferencia de otros famosos que han salido del reality, el futbolista no acudió a los foros de televisón a recibir a la madre de su hijo.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Mariana Echeverría puso fin a las especulaciones sobre su matrimonio y dijo que su esposo no acudió a ninguna de las galas especiales de La Casa de los Famosos México por cuestiones de trabajo. Además de que se quedó al cuidado de su hijo.

Mariana recordó que el día de su boda también fue complicado para Óscar por sus compromisos de trabajo. “No apareció, no vino por mí. No puede, no es como de ‘ahorita vengo voy por mi esposa al foro a arreglar sus problemas de polémica y regreso después del partido’, no pueden, si para casarme tuve que hacer circo, maroma y teatro, para venir al foro pues no”.

Echeverría recalcó que desde un inicio acordó con su esposo que mientras ella permanecía en la casa, el portero del Club León se quedaría en Guanajuto para continuar con su agenda profesional, así como al cuidado de su hijo.

“Me dijo ‘yo te espero aquí con tu hijo, estamos bien mientras tú estés bien, aquí te vemos el lunes”, contó la cuarta elminada del reality.