Markin López participa en la nueva versión del Maleficio

Fotos: @weshootmuch

Styling: @stylist_marcocorral

Con el elenco original de Ernesto Alonso, Jacqueline Andere, Carlos Bracho, Norma Herrera, María Sorté y más, el maleficio fue la primera historia en formato de telenovela que toco temas del ocultismo y las artes oscuras. Ahora, surge esta nueva versión que contara con Fernando Colunga, Marlene Favela, Julián Gil, regresa Jacqueline Andere y por supuesto, Markin.

Markin interpreta a “El Capitán”, quien es un hombre imponente, serio y con extensa experiencia militar. Además de saber manejar armas, planear operativos, espionaje y torturar, es jefe de la unidad fiscal de investigación en homicidios. Además, es experto en organización de unidades policiacas. Dadas sus habilidades, su familia tiene un uso adicional para él, el cual tiene que ver con las artes oscuras.

El actor se reúne con CARAS para contarnos como fue este proceso. “Definitivamente fue un reto y a mí me gustan mucho esos (risas). Tenemos un elenco muy consolidado en términos de telenovelas y de hecho yo aún no me he desenvuelto tanto, realmente esta es apenas mi tercera telenovela, pero me ha gustado mucho el personaje y como se ha desarrollado”, comenta.

La telenovela original del Maleficio (1983) fue revolucionaria en su momento ya que fue la primera en abordar temas relacionados con el ocultismo y las artes oscuras, tema que no era tan bien recibido durante esa época. Sin embargo, terminó siendo una de las más populares y recordadas en la televisión.

“Mi personaje (El Capitán) es sumamente oscuro a un grado que le haces cosas a personas que, en televisión abierta, son a veces difíciles de ver. Lo que me emocionó mucho es que no se enamora (risas). Yo le decía al productor que justo me gustaba eso, hacer algo distinto a los personajes que he interpretado anteriormente. Hace cuarenta años se televisaba la original y recuerdo que muchos amigos se acercaron conmigo a contarme que no los dejaban verla porque justo tocaba temas ocultos”,comparte.

Con una carrera extensa, Markin nos comparte como es el sentimiento de voltear a ver el pasado, estando ahora en una serie distinta a todo lo que ha hecho anteriormente.

“Hace un par de días con mi novia, platicábamos que, en otros proyectos como vecinos, club de cuervos y narcos, hemos visto muchos actores que ya están tal vez mas establecidos, y voltear a verme al espejo y darme cuenta de a donde he llegado, me llena mucho de orgullo. Estoy muy agradecido con Dios porque creo que me ha ayudado a darme una carrera con la que me identifico plenamente. Soy muy feliz enfrente de una cámara o arriba del escenario”, afirma.

Cada papel nos deja una enseñanza, sea un personaje bueno o tal vez malo. El actor nos comenta, lo que le aprendió al capitán y en general a su personaje dentro de este proyecto.

“Yo estoy convencido que todos los personajes parten de ti, entonces yo siempre busco cosas que se acercan a mí. Creo que todos manejamos una dualidad en nuestras vidas de bondad y maldad. Entonces pienso que no puede existir la luz sin la oscuridad y todos tenemos esos dos aspectos. Pienso mucho que aquellos personajes que son malignos son por eso tan atractivos, porque generalmente es lo que no nos atrevemos a hacer en la vida real, el capitán cruza limites que yo jamás me atrevería”, explica.

Viendo hacia el futuro, el actor nos comparte lo que le gustaría hacer dentro de su carrera y vida personal.

“Yo siempre he creído que en este trabajo lo importante es construir una carrera. A veces nosotros estamos a en busca de protagónicos porque tenemos la idea en la cabeza de que un papel de ese estilo es el que nos va a disparar. Pero es muy importante diversificarse en todos los géneros y poder llevarlos a cabo de una forma digna y valorada”.

Actualmente, Markin se encuentra produciendo una obra de teatro llamada Vuelo 2403, junto a Fermín Martínez, que acaba de estrenarse el pasado 9 de enero. Además, explica que el teatro es un idioma totalmente diferente a la televisión y es eso lo que hace su trabajo tan grato.

Finalmente, comparte la sabiduría que ha aprendido en su vida y carrera.

“Todos debemos de buscar donde está arraigado nuestros deseos de manera honesta, no tiene nada de malo querer ser famoso. Hoy en día ya es muy accesible volverse con las redes sociales, pero no deben de dejar de buscarlo. Yo lo encontré cuando hacía teatro clásico y venían a verme diez personas. Pero en cuanto anunciaban la tercera llamada sentía esa adrenalina que tanto me gusta y aún la siento. Ese es mi motivo” .