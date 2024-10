Mía, la pequeña hija de Alex Fernández fue sometida a cirugía; este es su estado de salud

Mía, la nieta de Alejandro Fernández demostró lo valiente que es, tras someterse a una cirugía para corregir una hernia en la ingle con la que nació.

En redes sociales, el cantante Alex Fernández, compartió la noticia acompañada de una foto y un video en el que aparece su hija Mia tras salir del quirófano. En la publicación, el artista informó que la niña se estaba recuperando como toda una “guerrera”.

“Mi amor, no hay palabras suficientes para describir lo orgulloso que estoy de ti. Eres mi princesa y mi motor en la vida. A pesar de lo pequeña que eres, has demostrado una valentía que me asombra y me llena de admiración. Tu sonrisa y tu fuerza me inspiran cada día más”.

En las fotos se observa a la pequeña recostada en la camilla del hospital con su papá a su lado, mientras que en el video, Mía camina con su bata de hospital y dos peluches a su lado.

Alex aprovechó su post para agradecer a Dios por haber cuidado a su hija durante el proceso, además agradeció a sus seguidores los buenos deseos.

Por su parte, el cantante Alejandro Fernández reaccionó a la publicación, expresando su tranquilidad de que su nieta haya salido bien de la operación.