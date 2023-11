Nicolás Buenfil busca ser un reconocido tiktoker: “quiero hacer reir a la gente”

“Me quiero volver viral en Tiktok, volverme concocido por mí en las redes sociales, quiero ir creciendo mucho, si me sale un proyecto de actuación en alguna serie me encantaría”, cuenta Nicolás Buenfil a CARAS.

En una charla con el joven que hace unos meses cumplió 18 años, nos cuenta cuáles son los consejos que recibe de su mamá y cuáles son sus metas personales y profesionales.

¿Qué te aconseja tu mamá sobre tus metas?

Me dice que haga lo que a mi me guste, me dice ‘tu siguele, haz tu contenido’, me dice que sea paciente porque no es de un día para otro, me ha dado todo el apoyo”.

¿Cómo vives la época de las redes sociales?

Me encantaría destacar en redes sociales, porque eso te abre puertas, también meterme a tele me fascinaría. Me encantaría estudiar algo relacionado a las redes sociales.

¿Es cierto que quieres formar parte de La Casa de los Famosos?

Si le quiero entrar, mi mamá no quiere que entre, pero si se da la oportunidad lo más seguro es que si, me siento con la capacidad de caerle bien a la gente, entretenerlos y divertirlos. Soy muy fan del programa, al principio cuando mi mamá lo empezó a ver no, pero después me empecé a picar y dije ‘esto está bueno’.

¿Cómo manejas las críticas y el ser hijo de una actriz famosa?

Al principio no me gustaba nada, es algo que me costó mucho aceptar. Era muy difícil, pero cuando mi mamá se volvió tiktoker me encantó el ambiente. Las críticas que he recibido sobre la relación con mi papá y mi mamá me dan igual, me lo guardo para mí, me gusta que hablen de mí.

¿Qué tipo de contenido te gustaría compartir en Tiktok?

Hacer reír a la gente, que me agarren cariño, ser real, no ser nada falso, las cosas como son con todo y mis reacciones reales.

¿Qué es lo que te inspira en la vida?

Yo siento que es la ambición de querer crecer es lo que me ha mantenido inspirado, querer ser exitoso. También mi mamá ha sido una inspiración muy grande.

¿Qué viene para ti, qué te gustaría hacer?

Los eventos me encantan, andar platicando y conviviendo con gente, siempre he tenido muchos amigos con los que siempre ando saliendo, me encanta lo social, conocer y ver gente me fascina. Mi objetivo es colaborar con la influencer Yeri Mua porque es super divertida, me encanta el contenido que hace, me cae super bien, su público es lindo con ella, tiene una comunidad enorme y siento que podríamos congeniar muy bien, tengo masomenos el mismo humor que ella.

Platícanos de tus gustos personales, ¿qué te gusta hacer?

Me encanta escuchar música, soy muy fan, creo que tengo muy buen gusto, escucho electrónica, reggaetón, corridos, escucho de todo, me gusta jugar videojuegos, chatear con mis amigos, ver tiktok, ver películas de terror. Me encanta Peso Pluma, Nicki Nicole, Young Miko, me encantan sus canciones, también me gusta Billie Eilish, wow ella podría ser una inspiración.

¿Actualmente tienes algún romance?

Nada, todo tranquilo, me he enfocado en divertirme, salir con mis amigos todo lo que pueda, estoy enfocado en mí. No he tenido novia. Hubo un rumor de que andaba con Lucerito Mijares, pero no fue cierto.

¿Cuál sería tu gran sueño?

Me sentiría exitoso con dinero, establecido en algún departamento o en alguna casa y en un futuro que busque alguien que me quiera y formar una familia con ella. Yo me enamoro muy fácil pero basta con estar con alguien que me quiera para ser feliz.