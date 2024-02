Paola Rojas se quiebra el confesar que su hijo le pidió alejarse de ella

Paola Rojas lloró al revelar que está alejada de su hijo porque él se lo pidió. A pesar de que suele mantener en privado los detalles de su relación familiar, decidió abrir su corazón en “Netas Divinas”.

La conductora se sinceró sobre lo que está pasando con uno de sus hijos con quien mantiene un distanciamiento. Con un semblante triste contó que uno de sus hijos le pidió que ya no acudiera a sus partidos ni entrenamientos de futbol ya que sus compañeros le hacen burlas y lo molestan.

Paola comenzó a notar que su hijo no quería que su mamá lo acompañara para evitar situaciones incómodas con sus compañeros.

“Mi hijo evitaba que yo fuera a sus entrenamientos de futbol. Al principio lo hacía con maneras muy sutiles y con maneras con las que le alcanzaba su creatividada, pero evitaba que yo fuera. Un día lo hablamos y me pidió que por favor no fuera. Lo molestan mucho. Me duele”, dijo la famosa que tuvo que dejar de ver jugar a su hijo.

La presentadora de noticias comentó que la situación es difícil para ella pero respeta la decisión de su hijo y mantiene la esperanza de que esto cambie en algún día. “Es una etapa, yo lo entiendo. Sé que lo voy a superar”.

Paola Rojas no especificó con cuál de sus hijos está sucediendo la situación, ya que podría tratarse de Leonardo o Paulo, -fruto de su matrimonio con Luis Roberto Alves “Zague”, pues a ambos les apasiona el futbol. Sin embargo, la conductora reveló que le duele demasiado no estar presente en momentos importates para su hijo.